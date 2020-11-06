الجمعية الكورية للناشرين تنظم مهرجان الكتب المتنقلة

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قالت الجمعية الكورية للناشرين إنها ستنظم "مهرجان الكتب المتنقلة لعام ألفين وعشرين" خلال الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من هذا الشهر، حيث أوضحت أن المهرجان يستهدف ربط القراء مع الكتب بواسطة الأجهزة المتنقلة عبر بوابات الإنترنت الرئيسية ومختلف أنواع مواقع التواصل الاجتماعي وإحدى وسبعين مكتبة صغيرة في مختلف أنحاء البلاد. تجدر الإشارة إلى أن هذا المهرجان يقام لأول مرة هذا العام تحت شعار "توصيل الكتب عن بعد" وسوف تشارك فيه مائة وتسع وثلاثون شركة محلية وأجنبية للطباعة والنشر وحوالي مائتي شخص من ذوي الصلة كالأدباء والمترجمين ومصممي الكتب والفنانين إلى جانب المكتبات الصغيرة الإحدى والسبعين وسوف يتضمن فعاليات متنوعة، مثل محاضرات للأدباء وعروض للحوار حول الكتب ومهرجان للقراءة عبر الإنترنت.

تتميز فعالية "البث الحي عن الكتب" التي تعد من أهم فعاليات المهرجان، بأسلوبها الجديد الذي طورته مؤخرا شركات النشر والمؤلفون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتستعد لجنة تنظيم المهرجان لبث أكثر من مائة برنامج من الفعاليات في آن واحد خلال فترة المهرجان بمشاركة عدد من الشعراء والروائيين والمطربين والمترجمين والفنانين إلى جانب المسؤولين في المكتبات الصغيرة وشركات النشر.

كما سيقام منتدى الناشرين الآسيويين لعام ألفين وعشرين تحت شعار "نسأل عن النشر" بسبب جائحة كورونا سيحضره ثلاثة عشر ناشرا من عشر دول آسيوية عبر الإنترنت ومن المتوقع أن يتقاسموا في المنتدى معلومات عن الكتب الممتازة في بلدانهم التي يوصون القراء الآسيويين بقراءتها معا من أجل مواصلة التبادلات الآسيوية في مجال الطباعة والنشر التي توقفت نتيجة لأزمة جائحة كورونا.