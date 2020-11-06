استبيان يظهر رجوع الموظفين الكوريين الي العمل بعد الاستقالة

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تبين أن ستا من بين كل عشر شركات كورية تشهد موظفين يعملون فيها مرة أخرى بعد استقالتهم، فقد أجرت شركة "سارام إين" المتخصصة في تقديم معلومات عن فرص العمل مسحا على ثلاثمائة وتسع وثمانين شركة محلية في هذا المسح قال سبعة وخمسون بالمائة من الشركات الكورية أي تسعة وستين بالمائة من الشركات الكبيرة وأربعة وخمسين بالمائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة إن لديها هذا النوع من الموظفين.

حول أسباب عودتهم للشركات أجاب سبعة وأربعون بالمائة بحسن نتائج عملهم السابقة بينما أجاب واحد وثلاثون بالمائة بحسن علاقاتهم مع الرؤساء والزملاء أجاب ستة عشر بالمائة بإرادة كبار مسؤولي الشركات وأجاب خمسة عشر بالمائة بحسن سمعتهم في مجالاتهم حتى بعد استقالتهم اما نسبة اقتراح الشركات للموظفين المستقيلين بإعادة الالتحاق بها قال تسعة وأربعون بالمائة من الشركات إن لديها هذا النوع من التجارب وحول أسباب الاقتراح أجاب ثمانية وثلاثون بالمائة منها بعدم ضرورة التأكد اللاحق بينما أجاب ثلاثة وثلاثون بالمائة منها بضرورة التوظيف السريع كما أجاب ثلاثون بالمائة بعدم البحث عن موظفين مثلهم، أما الشروط التي طرحتها الشركات وهي تقترح إعادة الالتحاق فقد أجاب سبعة وستون بالمائة منها برفع الأجور.

كما أجاب اثنتان وعشرون بالمائة منها بمنح المزيد من صلاحيات العمل بينما أجاب عشرة بالمائة منها بتقديم المزيد من الموارد البشرية والمادية المتاحة وأجاب تسعة بالمائة منها بتخصيصهم في مكاتب أو مناطق يريدون العمل فيها، وأجاب ستة بالمائة منها بتحسين ظروف العمل بما في ذلك تقليص ساعات العمل الليلية أو العمل في نهايات الأسبوع وحول أكثر الأمور المؤثرة على قبول الشركات بإعادة التحاق الموظفين المستقيلين قال تسعة وثلاثون بالمائة منها بقدرة عملهم في إثناء العمل فيها، بينما قال خمسة وثلاثون بالمائة منها بتقييم رؤسائهم وزملائهم في نفس الأقسام. وبشكل خاص قال سبعة عشر بالمائة من الشركات إن عدد الموظفين الراغبين في إعادة الالتحاق بها في ظل الصعوبات في الحصول على فرص عمل بسبب جائحة كورونا قد زاد هذا العام مقارنة مع الأعوام السابقة.