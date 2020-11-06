86% من مستمعي كي بي اس ورلد راديو راضون عن برامجه

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أجرى الكي بي إس ورلد راديو مسحا عبر الإنترنت للتعرف على درجة رضاء المستمعين في الخارج من السابع والعشرين من شهر يوليو إلى الحادي والثلاثين من شهر أغسطس من هذا العام وشارك في المسح ألفان واثنان وأربعون مستمعا بإحدى عشرة لغة في أربع وسبعين دولة، منهم مائة وثلاثة وخمسون مستمعا عربيا، جربوا الاستماع إلى برامج كي بي إس ورلد راديو في غضون الشهر الأخير وطبقا لنتيجة تحليل المسح بلغ إجمالي درجة رضائهم عن البرامج ستا وثمانين نقطة من إجمالي مائة نقطة وفي قطاع درجات الرضاء حسب المجالات، فاز قطاع "المعلومات والثقافة والتثقيف" بأعلى نقطة كما تبين أن الاستماع عبر الراديو على الموجات القصيرة يعد أكثر طرق الاستماع لبرامجنا وجاء بعده الاستماع عبر الإنترنت أو التطبيق المتنقل الخاص بالكي بي إس، كان من بين أغراض الاستماع الرئيسية: الأخبار والمعلومات عن كوريا، والاهتمام بالأغاني الشعبية الكورية مثل الكي بوب والثقافة الكورية كما أعرب أغلبية المستمعين عن أملهم في زيادة البرامج ذات العلاقة بالثقافة والسياحة الكورية في المستقبل.

حول وآراء المستمعين العرب الذين شاركون في هذا المسح فقد تبين أن أكثر برامج القسم العربي شعبية بينهم هو برنامج "من أغاني القمة" ليحتل المركز الأول في هذا المجال كما احتل برنامج "رسائل المستمعين" المركز الثاني، واحتل برامج "لقاء الجمعة" و"هيا نتعلم اللغة الكورية" و"سيول بانوراما" المراكز من الثالث إلى الخامس على التوالي وأعرب ثلاثة وعشرون بالمائة من مستمعينا عن أمنيتهم بزيادة البرامج التي تسمح لهم بالمشاركة في المستقبل وحول أهم أسباب الاستماع إلى برامج قسمنا أجاب أربعون بالمائة منهم بالتعرف على الثقافة الكورية، ليكون من أهم أسباب الاستماع بالنسبة لمستمعينا الكرام. حول طرق الاستماع إلى برامجنا أجاب خمسون بالمائة منهم بموقع القسم العربي عبر الإنترنت وأجاب ثمانية وعشرون بالمائة منهم بالتطبيق المتنقل، وأجاب تسعة بالمائة منهم بالموجات القصيرة.