الجمعية الكورية العربية تقيم مسابقة لصور الرحلات في الدول العربية





اختتمت الجمعية الكورية العربية مسابقة لصور الرحلات في الدول العربية يوم الثامن من هذا الشهر، حيث كان بإمكان أي شخص التقط صورا وهو يقوم برحلة في العالم العربي، المشاركة فيها.

ومن المتوقع أن يتم اختيار ست وعشرين صورة من الصور المتسابقة وأن تقام حفلة لتوزيع الجوائز في الخامس والعشرين من هذا الشهر.

وسيتم عرض الصور الفائزة في قاعة لوبي في بوابة الشرق في مجمع كويكس للمعارض في جنوب العاصمة سيول حتى يوم الثامن والعشرين.

ومن المتوقع أن يتيح هذا المعرض فرصة للتعرف على الدول العربية بشكل غير مباشر في الظروف الحالية التي تمنعنا من السفر إلى الخارج بشكل مباشر بسبب جائحة كورونا.

وبالإضافة إلى ذلك، ستنظم الجمعية قافلة الصداقة الكورية العربية لعام ألفين وعشرين هنا في كوريا، يوم الثاني عشر من شهر ديسمبر القادم.

تجدر الإشارة إلى أن القافلة التي انطلقت في عام ألفين وثمانية وتصادف هذا العام عامها الثاني عشر، تعتبر من أهم الفعاليات الثقافية التي ساهمت كثيرا في تعريف البلدان العربية بالثقافة الكورية.

وفي قافلة هذا العام سيكون بالإمكان معايشة مختلف العروض الخاصة التي كانت تقام في الدول العربية فقط بما في ذلك الموسيقى الكورية التقليدية والرقصات التقليدية ورقصة البي بوي.

وقال الأمين العام للجمعية "كيم جين سو" إن الجمعية تواجه بالفعل صعوبات في إجراء تبادلات مباشرة مع الدول العربية هذا العام بسبب جائحة كورونا، لكنه سيعمل على المساهمة في تعزيز التبادلات والتفاهم بين كوريا والدول العربية من خلال تنفيذ مختلف المشروعات المحلية ذات الصلة.



