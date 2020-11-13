إقامة ندوة كورية عربية حول تعزيز الأمن السيبراني

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عقدت الوكالة الكورية للإنترنت ندوة يوم الثلاثاء الماضي بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، لتعزيز قدرات مركز الأمن السيبراني العالمي.

تجدر الإشارة إلى أن المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات تابعة لجامعة الدول العربية، وتضم في عضويتها ثماني عشرة دولة وثلاثا وعشرين جهة، وهي عضو في الشبكة العالمية للتعاون في مجال الأمن السيبراني.

وقد ظلت الوكالة الكورية للإنترنت تتعاون مع تلك المنظمة العربية منذ عام ألفين وثمانية عشر في مجال الأمن السيبراني. ويذكر أن مركز الأمن السيبراني العالمي أنشئ بقيادة المنظمة الكورية في شهر يونيو من عام ألفين وخمسة عشر، حيث يقدم تدريبات ومساعدات تقنية ذات علاقة بالأمن السيبراني في الدول النامية.

وخلال الندوة التي أقيمت عبر الإنترنت، تشاركت الوكالة الكورية مع المنظمة العربية سياسات وتكنولوجيا كوريا في مجال الأمن السيبراني، مثل استراتيجية الأمن السيبراني في القطاع الخاص، وسياسة تدريب القوى العاملة لحماية المعلومات، ونظام حماية المعلومات الشخصية، والتوقيع الإلكتروني.

وبهذه المناسبة قال مدير عام المنظمة العربية "محمد بن عمر" إن الندوة شكلت علامة مهمة في علاقات التعاون في مجال الأمن السيبراني بين كوريا والبلدان العربية، مؤكدا أنه سيبذل جهودا مستمرة لبناء شبكة إنترنت تسمح للجميع باستخدمها بشكل آمن.