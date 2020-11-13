المركز الكوري بالقاهرة ينظم حوارات ثقافية عبر الإنترنت

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أطلق المركز الثقافي الكوري بالقاهرة، بدءا من الرابع من هذا الشهر سلسلة حلقات مصورة على قناته على يوتيوب مع عدد من الفنانين الكوريين المعاصرين في مجالات الرسم والموسيقى الكلاسيكية والموضة.

وقال المركز الكوري إن هذه السلسلة تستهدف تحقيق التواصل مع محبي الثقافي الكورية في مصر في ظل تدابير التباعد الاجتماعي التي فرضتها جائحة كورونا من خلال تقديم ملامح متنوعة من الثقافة الكورية، بما في ذلك مسيرة الفنانين المشاركين ورؤيتهم الخاصة حول دور الفن داخل المجتمع الكوري.

وتناولت الحلقة الأولى التي أذيعت يوم الرابع من هذا الشهر مقابلة مع الفنانة "كيم هيون جونغ " المتخصصة في الرسم الشرقي، والتي أُطلق عليها لقب "أيدول الرسم الكوري" لتجسيدها إيقاع الحياة اليومية السريع في كوريا.

لؤلؤة: واستعرضت الحلقة الثانية التي بثت يوم الأربعاء الماضي مسيرة عازف الغيتار الموهوب "داني كو" الذي نجح في نشر الموسيقى الكلاسيكية بين الأطفال والكبار عن طريق الحفلات والمحاضرات والعزف داخل الكنائس وغيرها.

محمد: أما الحلقة الثالثة التي ستبث يوم الثامن عشر من هذا الشهر فسوف تتناول لقاءً مع مصممة الأزياء "دان ها" التي ذاع صيتها عالميا مؤخرا بعدما صممت الزي التقليدي الكوري "هان بوك" بطريقة عصرية وجريئة لفتيات فرقة بلاك بينك الغنائية في أغنيتها الأخيرة.

لؤلؤة: تجدر الإشارة إلى أن المركز الثقافي الكوري في القاهرة ينظم هذه الفعالية الثقافية الفنية الجديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "Culture Talks" أي "حوارات ثقافية"، حيث يستضيف ثلاثة من الفنانين الكوريين المعاصرين في ثلاثة مجالات مختلفة، وهي الرسم والموسيقى الكلاسيكية والموضة.