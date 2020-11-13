نظام المقابلات بالذكاء الاصطناعي بين القبول والرفض

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اصبح الذكاء الاصطناعي يحل محل الإنسان في شتى المجالات الصناعية وفي مختلف أنماط حياتنا اليومية مثل مطاعم الوجبات السريعة وفي دور السينما عند شراء تذاكر الأفلام، وعند دفع رسوم إيقاف السيارات في كل مواقف السيارات نجد روبوتات أو ماكينات بدون موظفين حتى في المقابلات التي يُجريها المتقدمون للحصول على وظائف في الشركات فإنهم يجلسون أمام شاشات الكمبيوتر وليس أمام مسؤولي الشركات، فقد أصبح النجاح في الحصول على عمل يعتمد على الآلات. في هذا السياق فقد أجرى صحفي مقابلة تجريبية بنفسه كان لديه خبرة في إجراء مقابلات للحصول على عمل حيث إنه يعمل كصحفي منذ 5 سنوات، لذلك كان لديه إمكانية كبيرة في النجاح في هذا النوع من المقابلات في هذه المقابلة التجريبية عبر شاشة الكمبيوتر تم طرح 3 أسئلة ولكل سؤال 30 ثانية للإجابة، ولكن كانت النتيجة 47 بالمائة أي أنه فشل في الحصول على وظيفة كان سبب ذلك هو عدم استعداده بشكل كافٍ لإجراء المقابلة حسب تحليل الممتحن الآلي، لم يصدق هذه النتيجة لكن بعد قراءة ورقة التحليل أصبح يفهم، فبدلا من الالتقاء المباشر بمسؤولي الشركة كان عليه أن ينظر إلى عدسة كاميرا وأمام شاشة الكمبيوتر لا تستطيع أن تبتسم بشكل طبيعي أو تجيب بلهجة طبيعية أو ذات ثقة، كما يحدث خلال فترة الاستعداد لمثل هذه المقابلات لكن من الأفضل التأقلم مع هذه الظروف الجديدة خاصة في وقت أزمة فيروس كورونا الذي يجبر الكثير من الاشخاص على عدم التواصل وعدم الاتصال المباشر وحسب الدائرة المعنية تستخدم حوالي 400 شركة في كوريا هذا النظام أي نظام المقابلات باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقوده الشركات الكبرى ويتسع ذلك إلى الدائرة المصرفية والهيئات الحكومية، لذلك تزداد المقالات والمعلومات التي يتقاسمها المتقدمون إلى طلب الوظائف بشأن نقاط النجاح في مقابلات الذكاء الاصطناعي ويقومون بعمل مقابلات تجريبية ولذلك تحظى مواقع المقابلات التجريبية بشعبية متزايدة بين الشباب والفتيات وقد سجّل أحد مستخدمي تلك المواقع 2822 مرة من المقابلات التجريبية هذا يدل على مدى طموحه للحصول على وظيفة.

يذكر أن البرنامج يحلل 10 جوانب متعلقة بالمقابلة، مثل أسلوب الكلام والتصرفات وتغييرات الوجه ومدى التركيز والنشاط، وكفاءة التواصل وغيرها ثم يقدم النتيجة. بهذا التحليل الدقيق والتفصيلي نستطيع أن نثق بهذا البرنامج ومن خلال التمرين المتكرر وتصحيح النقاط الضعيفة التي يشير إليها البرنامج، يزداد احتمال النجاح في المقابلة الحقيقية وهناك برنامج آخر يضم لعبة ومن خلال ممارسة تلك اللعبة، يحلل الذكاء الاصطناعي أنشطة المتقدم المتنوعة، للتعرف على قدرة التواصل وأداء المهام والعلاقات مع الآخرين ومدى ملائمته للعمل في الشركة أن هذا الأسلوب أفضل من طريقة الامتحان التقليدية المكونة من كتابة أجوبة ومقابلة مع مسؤولين، حيث إن المقابلة مع الذكاء الاصطناعي تحلل شخصية المتقدم من مختلف النواحي لكن بعض المنظمات الشعبية تثير الشكوك في هذه طريقة للتوظيف المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتطلب من الشركات الكشف عن المعلومات ونتائج المقابلات لكن الكشف عن المعلومات أمر غير مقبول من جانب الشركات وردا على ذلك رفعت تلك المنظمات دعوى قضائية وبالتالي سنرى بعض الخلافات حول حق المتقدم للتعرف على مراحل التوظيف عبر الذكاء الاصطناعي وأيضا عن حق الشركات في عدم الكشف عن المعلومات السرية.