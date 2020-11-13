حدث لتسلق الجبال وجمع النفايات في مقاطعة كانغ وان

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مع زيادة جمال المناظر الطبيعية الخريفة في كوريا يزداد عدد الذين يستمتعون بالتجول أو المشي أو تسلق الجبال ومن بينهم يبرز بعض الشباب والفتيات في العشرينيات والثلاثينيات، هؤلاء الشباب يستمتعون بممارسة الأنشطة للحفاظ على الصحة وللحفاظ على البيئة في نفس الوقت حيث إنهم ضمن ممارسي نشاط " plogging"، وهو شعار الحملة البيئية السويدية التي تنتشر في كل أنحاء العالم تدريجيا. ومعنى هذا الشعار هو "جمع النفايات والركض" وقد تجمع 10 شباب وفتيات لتسلق جبل في مقاطعة "كانغ وان" في شرق البلاد وبدأ الشباب تسلق الجبال وفي أثناء ذلك جمعوا النفايات مثل الزجاجات البلاسيتيكية قال ممثل الهيئة التي نظمت هذه المناسبة إن الهيئة كانت تنظم بعض البرامج التجريبية الرياضية قبل جائحة كورونا وبعد انتشار الفيروس وجد زيادة في عدد الشباب المهتمين بتسلق الجبال وحماية البيئة إن نشاط " plogging"، بدأ في السويد في عام 2016 ثم انتشر بسرعة خاصة في مناطق شمال أوربا وفي اليابان يقام سباق جمع النفايات خلال وقت معين كل عام.

يذكر أن هذا السباق تم اختياره ضمن دورة طوكيو الأولمبية كرياضة غير رسمية وقد تأجلت هذه الدورة المقرر إقامتها هذا العام إلى العام القادم، حيث أن رؤية صور الفائز الذي يحمل الكثير من النفايات سيكون امرا غريبا ولكن ذو معنى خاص أما كوريا فهي تتميز بوجود جبال وعامة الناس يحبون تسلق الجبال كرياضة ولذلك يتم تنظيم مناسبة لتسلق الجبال وجمع النفايات، حيث أنه خلال تسلق الجبال يشرب الناس المياه أو المشروبات أو يتناولون وجبات خفيفة أو حلويات أو فواكه وخضروات، ويترك البعض نفاياتهم هناك يفضل المواطنون الكوريون تناول الطعام على قمم الجبال، لذلك نجد أن المتسلقين يحملون حقائب ثقيلة ممتلئة بأنواع المأكولات والمشروبات على عكس البلدان الغربية التي ينتشر فيها شعار "احمل حقيبة خفيفة ولا تترك أي نفايات" اما الأشرطة الملونة التي نراها معلقة على أغصان الأشجار التي تشير إلى الطرق ولكن البعض الآخر يروج لأندية الهوايات وهي ممنوعة في الجبال، ولذلك اضطر الشباب المشاركون في المناسبة إلى إلغائها أيضا، تحظى مناسبة تسلق الجبال وجمع النفايات بشعبية متزايدة تدريجيا بين الشباب والفتيات، وستستمر إقامة تلك المناسبات حتى فصل الشتاء.