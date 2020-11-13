بدء تطبيق المرحلة الاولي من التباعد الاجتماعي

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في كوريا بدأ تطبيق قواعد جديدة بشأن التباعد الاجتماعي وإجراءات الحجر الصحي وحسب إعلان المقر المركزي لمراقبة الأمراض فإن كوريا في المرحلة الأولى من تلك المراحل ومن الشروط اللازمة للوصل إلى المرحلة الأولى أي أدنى مرحلة، تسجيل أقل من 100 حالة من الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة و30 حالة في أغلب المقاطعات، وأقل من 10 مصابين في جزيرة جيجو يوميا لكن اذا تم تسجيل أكثر من مائة، فسيتم الأنتقال إلى المرحلة واحد ونصف.

الجدير بالذكرانه توجد 5 مراحل تفصيلية، وكلما انتقلنا إلى المرحلة الأعلى يتم فرض قيود أشد على الحياة اليومية وأنشطة المحلات التجارية أما في المرحلة الأولى الحالية فإن تواصل النشاط الاجتماعي والاقتصادي والحياة اليومية كالعادة مع الالتزام بقواعد الحجر الصحي من أجل الوقاية وفي المرحلة الأولى يكون لبس الكمامات إلزاميا وليس اختياريا في وسائل المواصلات أو في المظاهرات أو مراكز الرياضة ويجوز دخول المتفرجين في الملاعب الرياضية الداخلية بنسبة 50 بالمائة لكن اذا تم تسجيل أكثر من مائة حالة فهذا سيؤدي ذلك إلى رفع درجة التباعد الاجتماعي وفي هذه الحالة يجب لبس كمامات في الملاعب الرياضية المفتوحة ومنع إقامة مظاهرات يتجمع فيها أكثر من مائة، وتقليل عدد المتفرجين إلى 30 بالمائة وزيادة عدد الموظفين الذين يشتغلون في المنزل.