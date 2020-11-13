تنظيم مهرجان هالليو عبر الإنترنت بدءا من يوم 16 نوفمبر





من المتوقع أن تنظم وزارة الثقافة والرياضة والسياحة بالتعاون مع الاتحاد الكوري لتنمية المحتويات ووزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمؤسسة الكورية لترويج التجارة والاستثمار وشركة نيفر 네이버 مهرجانا خاصا لموجة الثقافة الكورية هالليو عبر الإنترنت من السادس عشر إلى الثالث والعشرين من هذا الشهر، ويستهدف المهرجان الترويج عن محبي هالليو الذين أرهقتهم جائحة كورونا داخل وخارج البلاد من جهة، ودعم دخول محتويات هالليو والصناعات ذات الصلة في الأسواق الخارجية.

تجدر الإشارة إلى أن المهرجان جاء في إطار خطة تنفيذ سياسة هالليو الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة الكورية وغيرها من الوزارات المعنية في شهر يوليو الماضي. ومن المتوقع أن يضم المهرجان مختلف الفعاليات الممتعة والجذابة بما في ذلك عرض للموسيقى الشعبية عبر الإنترنت يتم عليه تطبيق تقنية الواقع المعزز وجلسات للصادرات من المحتويات عبر الفيديو ومنتدى دولي خاص للمحتويات من السادس عشر وحتى الثاني والعشرين من هذا الشهر وسوف يتم بيع مختلف محتويات هالليو والمواد الاستهلاكية ذات الصلة بما في ذلك منتجات الرموز الشخصية وأدوات التجميل والموضة التي تنتجها اثنتا عشرة شركة كورية عبر موقع نيفر خلال يومي السادس عشر والسابع عشر في قاعة غراند بولوم그랜드볼룸 بمجمع كويكس للمعارض في سيول، ستجري جلسات الصادرات عبر الفيديو بين تسع وسبعين شركة محلية متخصصة في المحتويات وحوالي مائتي شركة أجنبية في فعالية الاختتام التي ستقام يوم الثالث والعشرين من هذا الشهر، وسوف يتم بث رسالتي فيديو من وزيري الثقافة والصناعة الكورييْن، ثم عرض للكي بوب عبر الإنترنت بواسطة قناة نيفر في لايف네이버 V라이브 إلى حوالي مائتين وثلاثين دولة بثا حيا وارتباطا مع مهرجان اللهاليو يقام المنتدى الأول لصناعة المحتويات الثقافية عبر الإنترنت بينما سيقام ايضا المنتدى الكوري الياباني لأعمال المحتويات لعام ألفين وعشرين.