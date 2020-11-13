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شركة جييل تطلق منصة غيت للتجارة الإلكترونية

أطلقت شركة جييل للتخطيط منصة التجارة الإلكترونية "غيت 겟트 " القائمة على أساس المعايشة من أجل فتح مجال جديد، حيث أنه في حين قامت شركات الإعلانات الدولية بتوسيع أنشطتها إلى المجال الرقمي مؤخرا ركزت هذه الشركة الكورية أنظارها على مجال التجارة الإلكترونية. يمثل ذلك محاولة لسرعة قراءة اتجاه الاستهلاك واستخدامه في الإعلانات والتسويقات المستقبلية، وفي نهاية العام الماضي كانت الشركة قد فتحت متجرا لها عبر الإنترنت يتم فيه بيع المنتجات التي تم فيها تطبيق أفكار مبدعيها.

صرحت جييل بأنها أطلقت منصة "غيت" للتجارة الإلكترونية التي تسمح للمستهلكين بتجربة منتجاتها وتساعدهم على التسوق على نحو مناسب، تجدر الإشارة إلى أن غيت تمثل اختصارا للعبارة الانجليزية "'GET THE TASTE" التي تعني "احصل على الطعم" وتتخلص الفكرة في إتاحة الفرصة للمستهلكين لمعايشة المنتجات على نحو كامل قبل شرائها وقررت الشركة تحقيق هذه الفكرة لتلبية رغبة المستهلكين في الشراء عبر الإنترنت بعد الاستخدام في ظل زيادة التسوق عن بعد خاصة بسبب وباء كورونا وتتجاوز خدمة "غيت" للإيجار مجرد وظيفة الإيجار حيث توفر معايشة وتجربة المنتجات الأمر الذي يتسبب في الشراء الحقيقي، وفي هذه المنصة يمكن معايشة مختلف أنواع المنتجات الحياتية بما في ذلك الملابس والمجوهرات والحقائب وحتى أجهزة الكاميرا وأدوات المطبخ والمفروشات.

تختلف أسعار المعايشة اختلافا كبيرا بين المنتجات المتنوعة فعلى سبيل المثال يمكن استئجار سترة خارجية يبلغ سعرها أربعمائة ألف وون بعد دفع عشر ثمنها فقط وتجربتها لمدة أسبوع إذا أعجبتهم المنتجات، يمكنهم شراؤها فورا كما يتم تطبيق خصم في الأسعار حسب عدد مرات الاستئجار مما يخفض عبء الشراء من ناحية أخرى إذا أرادوا شراء منتجات جديدة من نفس النوع فيمكن شراؤها بعد إرجاع المنتجات المستأجرة كما يمكنهم شراء المنتجات دون التمتع بخدمة الإيجار مثل المتاجر العادية عبر الإنترنت.

علاوة على ذلك تقدم المنصة خدمة fitting delivery أو التسليم المناسب التي تسمح لهم بارتداء الملابس التي يريدونها في بيوتهم بشكل مريح ثم شرائها أو إرجاعها دون مقابل وتنوي المنصة تقديم خدمة المعايشة المجانية لمختلف العلامات التجارية المناسبة لجيل الشباب وقال مسؤول في الشركة إنها تنوي إتاحة الفرصة للمستهلكين لتجربة مختلف أنماط الحياة وتوصيلهم إلى علامات تجارية جديدة.