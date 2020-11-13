كريستال عضوة فرقة إف إكس تظهر لأول مرة في فيلم سينمائي

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قامت المطربة "جونغ سو جونغ" المعروفة باسم "كريستال" وهي عضوة فرقة "إف إكس" بأداء تمثيل لأول مرة في الفيلم الروائي بعنوان "أكثر من عائلة".

ولعبت "كريستال" في ذلك الفيلم دور طالبة جامعية تصبح حاملا في سن مبكرة، وفي أثناء التحضير لحفل زفافها قررت البحث عن والدها الذي تخلى عنها عندما كانت صغيرة.

وقد بدأ عرض الفيلم عبر شاشات السينما في كوريا يوم الثاني عشر من نوفمبر.