المطربة بوا تصدر ألبوما بمناسبة ذكرى بدء نشاطها الغنائي العشرين

ⓒ SM Entertainment

ستصدر المطربة "بوا" ألبوما خاصا بعنوان "أفضل" يوم الأول من ديسمبر احتفاء بذكرى بدء نشاطها الفني العشرين.

وسيكون ذلك الألبوم هو الألبوم العاشر للمطربة "بوا" منذ أن أصدرت أول ألبوم لها في عام 2000، وهي في سن الرابعة عشرة. وكانت "بوا" أول مطربة كورية تحظى بإقبال كبير في اليابان، وأول فنان كوري يتصدر قائمة "أوريكون" الموسيقية اليابانية في عام 2002.