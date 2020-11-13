بي تي إس تفوز بـ4 جوائز في حفل إم تي في الأوربي

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فازت فرقة "بي تي إس" بـ4 جوائز في حفل توزيع جوائز "إم تي في" الموسيقية الأوربية لعام 2020، الذي تم بثه على الهواء مباشرة يوم الثامن من نوفمبر الجاري، في فئات "أفضل أغنية"، و"أفضل فرقة"، و"أكثر المعجبين عددا"، و"أفضل لايف افتراضي".

وكانت الفرقة قد فازت بجائزتين في فئتي "أفضل فرقة" و"أكثر المعجبين عددا" في عامي 2018 و2019، ولكن تعد هذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها الفرقة بجائزة "أفضل أغنية".

وقد تم إنشاء جوائز "إم تي في" الموسيقية الأوربية في عام 1994 عن طريق شبكة "إم تي في" الأوربية لتكريم أشهر الأغنيات والفيديو كليبات الشعبية في أوربا.