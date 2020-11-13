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مينو عضو فرقة وينر يصدر ألبومه المنفرد الثاني

#أخبار الساحة الفنية l 2020-11-13

من أغانى القمة

ⓒ YG Entertainment 

أصدر "مينو" مطرب الراب والشاعر العنائي لفرقة "وينر" الشبابية ألبومه المنفرد الثاني. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها المطرب "مينو" ألبوما منفردا منذ أن كشف عن ألبومه المنفرد الأول  بعنوان "إكس إكس" في عام 2018. وقال "مينو" إن ألبومه الثاني بعنوان "خذ" يظهر طابعه الحقيقي كفنان موسيبقي.

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