ⓒ Full Dive technology Co., LTD

سنتعرف على شركة "فول دايف تكنولوجي" التي تطور قفازات لمسية للواقع الافتراضي.





مديرها التنفيذي "لي هيونغ جون":

تم إنشاء شركة "فول دايف تكنولوجي Full Dive Technology" في يونيو 2016. في ذلك الوقت، بدأت في الظهور في السوق شاشاتُ العرض المثبتة على الرأس، التي تُستخدم عموما في الواقع الافتراضي، لكنها قدمت فقط الأحاسيس المرئية والسمعية. لقد قررتُ إنشاء شركة لإنتاج أجهزة الواقع الافتراضي، إيمانا مني بأن هذه الصناعة ذات الإمكانات الهائلة سوف تستمر في التطور. حاليا، يتم إطلاق الآلاف من ألعاب الواقع الافتراضي المختلفة في جميع أنحاء العالم كل يوم. وفيما يتعلق بالأجهزة، قد يستغرق الأمر وقتا لتصنيعها، ولكن يمكن استخدامها في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الطب والتعليم والتدريب. لقد اخترتُ تطوير الأجهزة وليس البرمجيات، نظرا لقيمتها المتبقية العالية، على الرغم من أن الأمور قد تكون صعبة جدا في البداية.





ⓒ Full Dive technology Co., LTD

لا يوجد سوى عدد قليل من الشركات التي تنتج أجهزة وبرمجيات الواقع الافتراضي في كوريا. ومن بينها، تبرز شركة فول دايف تكنولوجي لأنها مكرسة لتطوير الأجهزة، وليس البرمجيات. وحاليا تركز الشركة على القفازات اللمسية التي تضفي لمسة واقعية على أجهزة الواقع الافتراضي والواقع المعزز، من أجل جعل تجربة المستخدم أكثر واقعية. وتستخدم القفازات اللمسية أيضا في التعليم. وقد جذبت هذه المنتجات اهتماما أكبر في عصر فيروس كورونا الذي أدى إلى ترسيخ التباعد الاجتماعي والعمل من المنزل والتعلم عبر الإنترنت، فقد أدت القيود المفروضة على التحركات والتجمعات إلى زيادة الطلب على الخدمات غير المباشرة وتجارب الواقع الافتراضي بدرجة عالية.





مديرها التنفيذي "لي هيونغ جون":

في الماضي، كان العاملون في الشركات يذهبون إلى مكاتبهم في وقت محدد، ويقومون بوظائفهم، ويبلغون رؤساءهم بتقارير العمل، ويغادرون أماكن العمل في وقت معين. كان هذا هو روتينهم اليومي. لكن جائحة كورونا تسببت في تغيير كبير في الأنشطة الاقتصادية العالمية، حيث بدأ مثلا يظهر نظام اقتصادي جديد في الولايات المتحدة يسمى بـ"النظام الاقتصادي الهجين"، بحيث يمكن للناس العمل عبر الإنترنت، بغض النظر عن الزمان والمكان، ولا يكون من المهم مكان وجودهم، طالما يمكنهم أداء وظائفهم. الآن، يمكن للناس الانخراط في الأنشطة الإنتاجية والصناعية بشكل أكثر فاعلية في هذا النظام الاقتصادي الهجين الذي تتبناه صناعة تكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع. وأعتقد أن منتجاتنا ستمكن الصناعات الأخرى من ترسيخ تنفيذ هذا النظام.





في أعقاب تفشي فيروس كورونا، تغيرت ثقافة أماكن العمل بسرعة، حيث صارت على شكل نموذج العمل الهجين الذي يتميز بمزيج من العمل المكتبي، والعمل من المنزل، والواقع الافتراضي، والعمل الميداني، والمواقع المتصلة بالإنترنت وغير المتصلة. وتعمل شركة شركة فول دايف تكنولوجي على سد الفجوات بين هذه المجالات المختلفة، حيث يمكن مثلا للقفازات التي تطورها الشركة أن تخلق حاسة اللمس في الواقع الافتراضي، وإن كان ذلك بطريقة محدودة. بعبارة أخرى، تتيح هذه القفازات اللمسية للمستخدمين "لمس" الأشياء في عوالم الواقع الافتراضي وهي الميزة التي كان من الصعب العثور عليها في أجهزة الواقع الافتراضي السابقة. وهذه التكنولوجيا مفيدة على وجه الخصوص في الأغراض التعليمية، وتدريب الجنود، ورجال الإطفاء، والمصنعين.





مديرها التنفيذي "لي هيونغ جون":

تجربة عالم الواقع الافتراضي من خلال الحواس الخمس، بما في ذلك اللمس، ستجعل المستخدمين يشعرون وكأنهم في العالم الحقيقي. أعتقد أن التكنولوجيا اللمسية يمكن أن تثري تجربة الواقع الافتراضي للمستخدمين من خلال توفير انغماس أعمق. باستخدام التكنولوجيا، يمكن للعديد من الصناعات، بالإضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات، تطبيق النظام الاقتصادي الهجين الجديد. حتى أولئك الذين يعملون في قطاع التصنيع يمكنهم تشغيل المصانع من المنزل، مثل التحكم في آلة. قفازات اللمس لدينا دقيقة للغاية، ويمكنها أيضا قياس اهتزاز الإصبع.





تتفوق تكنولوجيا هذه الشركة على تكنولوجيا الشركات الأجنبية، حيث تتيح للمستخدمين الشعور بالحجم، والصلابة، والألم، والتغذية المرتدة، في الواقع الافتراضي. ويمكن للشركة تقديم كل هذه الأحاسيس الأربعة، بينما يقدم منافسوها الأجانب في الغالب إحساسا أو اثنين. ويؤدي تعدد الأحاسيس اللمسية إلى إنشاء تجارب واقع افتراضي عالية الانغماس.





مديرها التنفيذي "لي هيونغ جون":

يمكن لمنتجنا تقديم ردود فعل قوية، وهي محاكاة اللمس المادي في العالم الحقيقي. ويمكن أن يخلق إحساسا بالإمساك بأشياء افتراضية غير موجودة فعليا في الواقع. ويمكن أن توفر القفازات اللمسية أيضا الشعور بالألم والإحساس بالدغدغة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين أن يشعروا بنسيج سطح الشيء. عادة، يمكن الشعور بالنسيج عن طريق الاحتكاك، لكن تقنيتنا تسمح للمستخدمين أن يشعروا بسطح شيء ما في الواقع الافتراضي وكأنهم يلمسونه بالفعل.





على خلفية تقنيتها القوية، حصلت الشركة على 16 براءة اختراع، واستقطبت استثمارات من كوريا ومن خارجها. ومع ذلك، يقول الرئيس التنفيذي للشركة إنه لا يزال من الصعب إدارة أعمال الشركة بسبب بيئة الصناعة المحلية التي لم تتحسن كثيرا. فمن المتوقع أن يصل حجم سوق منتجات الواقع الافتراضي والواقع المعزز على مستوى العالم إلى 108 مليارات دولار في العام القادم 2021، وأن يصل إلى 1,5 تريليون دولار في عام 2030. ومع ذلك، لا يزال سوق منتجات الواقع الافتراضي والواقع المعزز في كوريا غير متطورة، مما يثير مخاوف من أن السوق الكورية سوف تهيمن عليها الشركات العالمية. وتشكل الأجهزة العنصر الأكثر أهمية في إنشاء النظام البيئي لهذه الصناعة، لكن كوريا ضعيفة في هذا المجال أيضا. وهذا هو السبب في أن شركة فول دايف تكنولوجي تكافح من أجل البقاء في السوق المحلية. ولكن كان من حسن حظها أن كشفت الحكومة الكورية عن خطة في أغسطس لتخفيف اللوائح المتعلقة بصناعة الواقع الافتراضي والواقع المعزز.





مديرها التنفيذي "لي هيونغ جون":

في البداية لم يكن لديّ أي نية لتطوير الأجهزة، حيث كنت قبل ذلك مطورا للمحتويات. اعتقدت ببساطة أنني أستطيع استيراد المنتجات الأجنبية وبيعها محليا. لكنني فكرت في أن التكنولوجيا والقوى العاملة في كوريا قوية بما يكفي لتطوير الأجهزة، وبالتالي قررت أن أخوض التحديات، وعملت بجد. وخلال أربع سنوات، اصبحت شركتنا منتجة للأجهزة. هدفي هو جعل شركة فول دايف تكنولوجي تكتسب اعترافا عالميا، تماما كما يعترف الجميع بشركة سام سونغ. ستخلق تقنيتنا، إذا تم تسويقها، بُعدا جديدا في تجارب الواقع الافتراضي، ونأمل أن نظهر قدراتنا في هذه الصناعة التي لا حدود لها.





يؤكد الخبراء على أهمية التركيز على سوق الواقع الافتراضي والواقع المعزز استعدادا لعصر ما بعد أشباه الموصلات وما بعد الهاتف الذكي. وخلال هذا العام 2020، أثبتت كوريا أنها دولة قوية جدا في مجال أشباه الموصلات، ونأمل أن تقود أيضا السوق العالمية لبطاريات السيارات الكهربائية في عام 2025 وسوق الواقع الافتراضي والواقع المعزز في عام 2030، وأن تلعب شركة فول دايف تكنولوجي دورا رئيسيا في هذا السياق.