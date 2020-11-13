كاي عضو فرقة إكسو يطلق نشاطه كمطرب منفرد

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من المقرر أن يطلق المطرب "كاي" عضو فرقة "إكسو" نشاطه كمطرب منفرد بإصدار ألبومه المنفرد الأول بعنوان "كاي" يوم الثلاثين من شهر نوفمبر الجاري.

وقد بدأ "كاي" نشاطه الغنائي عام 2012 كعضو في فرقة "إكسو"، حيث حظي بإقبال كبير بين المعجبين بأدائه الممتاز في الرقص، كما مارس نشاطه كراقص رئيسي ضمن فرقة "سوبر إم".