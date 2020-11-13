جدل بين مستخدمي الانترنت الكوريين والصينيين حول زي هان بوك

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يتجادل مستخدمو الإنترنت من كل من كوريا الجنوبية والصين حول أصل الملابس التقليدية الكورية هان بوك، وبدأ هذا الجدل مع ظهور الهان بوك بشكل متكرر في العديد من البرامج التلفزيونية في الصين مؤخرا ففي بعض الأعمال الدرامية التاريخية الصينية، ظهرت خادمات وهن يرتدين الهان بوك، وكان المشاركون الذين ظهروا في بعض البرامج الترفيهية يرتدون الهان بوك ويؤدون أغنية "آريرانغ"، وهي أغنية شعبية تقليدية كورية.

الجدير بالذكر أن النساء اللاتي يرتدين الهان بوك يظهرن بشكل متزايد في مختلف المحتويات الصينية مثل مسابقات هونغ كونغ للتجميل والمسلسلات الدرامية التاريخية الصينية وعروض الأزياء وعلى وجه الخصوص تظهر الممثلات في دور الخادمات فقط وهن يرتدين ملابس شبيهة بملابس الهان بوك لذلك اثيرت الشكوك بين مستخدمي الإنترنت الكوريين حول ما إذا كانت هناك نية خفية للاعتراف بالهان بوك كثقافة فرعية في الصين. فيما يتعلق بهذا الأمر قام بعض مستخدمي الإنترنت الكوريين بنشر صور الهان بوك على تويتر مع هاشتاغ مثل "# تحدي الهان بوك"، وبدؤوا حملة "تحدي هان بوك" لنشر رسالة تقول "الهان بوك هو لباس كوري تقليدي يرتديه الكوريون منذ ما قبل الميلاد" وردا على ذلك علق بعض مستخدموا الإنترنت الصينيين نفس الهاشتاغ على تويتر قائلين إن "الهان بوك نشأ من أزياء أسرة مينغ الصينية و يجب ألا تسرق كوريا الجنوبية الثقافة الصينية" وفقا للدوائر الأكاديمية فإن أصل الهان بوك ليس الصين ووفقا للخبراء تأثرت شبه الجزيرة الكورية القديمة بثقافة "سكيتاي"، وهو شعب بدوي نشط في آسيا الوسطى ويقال إن أزياء الهان بوك مثل السراويل و"جو غوري 저고리"، وهي من أبسط أشكال الهان بوك، تشكلت في هذا الوقت وهي مستمرة حتى يومنا هذا لكن في السنوات الأخيرة هناك حالات متزايدة في الصين تدعي أن "الهان بوك ليست فريدة من نوعها لكوريا الجنوبية"، مشيرة إلى تشابه الملابس التقليدية في البلدين.

تجدر الاشارة الي أن ألأزياء الصينية التقليدية والأزياء الكورية التقليدية أي "هان بوك"، لها أوجه تشابه في الشكل لكن إذا نظرنا إلى هذا من منظور تاريخي فهناك سبب حيث تم نشر عادات وأزياء وطعام كوريو في الصين من قبل شعب كوريو الذين تم إحضارهم إلى الصين خلال عهد أسرة يوان، وهذا ما يسمى "كوريو يانغ"، وهي عادات كوريو التي كانت شائعة في عهد أسرة يوان في الصين في أواخر فترة كوريو قد شهدت هذه الثقافات من عادات شعب كوريو وأزيائهم وطعامهم رواجا كبيرا حتى أوائل عهد أسرة مينغ، وكانت محبوبة على نطاق واسع حتى تم حظرها من قبل أسرة مينغ بعبارة أخرى يمكن القول إنها "الموجة الكورية" منذ زمن بعيد، بطبيعة الحال لا يمكن القول إن كوريا لم تتأثر بالصين حيث ظلت التبادلات قائمة مع الصين المجاورة منذ الزمن القديم على الرغم من أن ثقافة الدولة تتأثر بالغرباء فإنها تتطور بشكل مستقل على مدى فترة طويلة من الزمن لذلك لا يمكن اعتبار الهان بوك نتاج تأثير أحادي الجانب من الصين. في حين أن مستخدمي الإنترنت الكوريين غاضبون من موقف الصين، فإنهم يرفعون أصواتهم للتوصل إلى إجراءات مضادة ويطالبون بللمزيد من الدعم النشط على المستوى الحكومي، للحفاظ على الثقافة والتاريخ الكوري.