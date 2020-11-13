الدراما الكورية هي السبب الاول في انتشار موجة هالليو في الشرق الاوسط

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تزايد الأهتمام بالدجاج المقلي على الطريقة الكورية في الشرق الأوسط وذلك بفضل انتشار موجة هالليو، يُشار الي أن في الشرق الأوسط يعتبر لحم الخنزير من المحرمات بسبب الشريعة الإسلامية لذلك فإن الطلب على اللحوم مدفوع بالدجاج، مع اكتساب الدراما الكورية شعبية في الشرق الأوسط يتزايد الاهتمام بالدجاج المقلي الذي يظهر بشكل متكرر في الدراما، فقد ظهرت موجة الثقافة الكورية هالليو بشكل أساسي في آسيا ثم كواجهة للثقافة الكورية عالميا وهي الآن معروفة ومحبوبة بين العديد من الناس في الشرق الأوسط ، نظرا لأن الدراما والأفلام الكورية أكثر تنوعا ويتم بثها على نطاق واسع في الشرق الأوسط من خلال خدمة البث العالمية "نتفليكس"، فإن الوعي بالطعام الكوري مثل لحم الخنزير المشوي وطوك بوكي وسونديه أي النقانق الكورية، والدجاج المقلي، آخذ في الازدياد أيضا.

الجدير بالذكر أن نتفليكس تستفيد من الدراما الكورية في الشرق الأوسط يرجع السبب في ذلك إلى أن الأعمال الدرامية الكورية هي عامل مساهم في نجاح نتفليكس الشامل على سبيل المثال لا تزال الأعمال الدرامية الكورية مثل "طراز إيتوان "، و"عفريت"، و"هبوط اضطراري للحب"، مدرجة في قائمة أفضل 10 برامج مشاهدة من قبل مستخدمي نتفليكس في دول الشرق الأوسط، نتيجة لذلك تنشر بعض الصحف المحلية أيضا مقالات حول الدراما والأفلام الكورية استجابة لهذا الطلب ومن ناحية أخرى يقال إن اهتمام السكان هناك بالدجاج المقلي على الطريقة الكورية يتزايد حيث إن الشخصيات التي تظهر في هذه الدراما الكورية غالبا ما يستمتعون بـ"تشيماك" كلما كان الجو في الدراما جيدا وتعني كلمة " تشيماك" تناول الدجاج المقلي مع البيرة.

الجدير بالذكر أن الدجاج المقلي على الطريقة الكورية يكون مقرمشا من الخارج وطريا من الداخل بسبب طريقة قلي اللحم مرتين، ولذا فإنه يحظى بشعبية بين الناس هناك لنكهته المميزة، أن قلي الدجاج مرتين هو سر جودة مذاق الدجاج المقلي تجدر الإشارة إلى أن الدجاج المقلي على الطريقة الكورية متميز عن "كنتاكي فرايد تشيكن"، وهو الدجاج المقلي على الطريقة الأمريكية، والذي ظهر لأول مرة في كوريا في عام 1984. وخلال الأزمة المالية في التسعينيات، قام الكثير من الذين فقدوا وظائفهم بفتح مطاعم تبيع الدجاج المقلي كوسيلة لكسب الرزق.