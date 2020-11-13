زيادة حجم صادرات صلصة غوتشوجانغ

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يوجد الكثير من التوابل المستخدمة في الأطعمة الكورية ولكن عند التفكير في المذاق الكوري الحار فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو "غوتشوجانغ" أي معجون الفلفل الأحمر الكوري وتقليديا يُطلق على "غوتشوجانغ" اسم "معجون الفلفل الأحمر" أو "صلصة الفلفل الحار" ومن المعروف أن "غوتشوجانغ" هو أحد التوابل المستخدمة في الأطعمة الكورية منذ أواخر القرن الثامن عشر وهو مصنوع بخلط مسحوق الفلفل الأحمر، ومسحوق ميجو، ومسحوق الأرز الدبق، والملح. في يونيو الماضي قدمت صحيفة واشنطن بوست وهي صحيفة يومية مؤثرة في الولايات المتحدة معجون الفلفل الأحمر الكوري وأشادت به باعتباره "مكونا غذائيا يضيف نكهة غنية للعديد من الأطباق" ، يعد "غوتشوجانغ" مكونا لا غنى عنه للكوريين الذين يحبون الطعم الحار، أن العديد من الكوريين يستمتعون بتناول معجون الفلفل الأحمر لدرجة أنهم يعتقدون أنه طعام لا بد منه خلال السفر إلى الخارج وحتى الآن كان يطلق على "غوتشوجانغ" أسماء مختلفة لأنه لم يكن هناك معيار رسمي لكن تم اعتماد اسم "غوتشوجانغ" مؤخرا كمعيار عالمي من قبل هيئة الدستور الغذائي الدولية هذا يعني أيضا أن تصدير "غوتشوجانغ" سيصبح سهلا جدا في المستقبل، حيث أن في السابق كانت معايير الاعتماد الخاصة بعجينة الفلفل الأحمر مختلفة لكل دولة، لذلك عند تصدير معجون الفلفل الأحمر إلى الخارج، كان من الضروري المرور بعملية معقدة ولكن في المستقبل، سيكون هناك معيار واحد يجب الالتزام به بغض النظر عن البلد الذي يتم تصدير "غوتشوجانغ" إليه.

الجدير بالذكر أنه في حالة "غوتشوجانغ" تم الاعتراف به كغذاء مخمر مستقل يختلف عن "معجون الفلفل الأحمر" و "صلصة الفلفل الحار" لأن هذا الاسم الكوري الفريد يستخدم في عملية الاعتراف به كمعيار عالمي وفي الوقت نفسه، زاد حجم صادرات "غوتشوجانغ" بشكل كبير في السنوات الأخير في هذا العام على وجه الخصوص ارتفعت الكمية المصدرة إلى تايلاند بنسبة 170% في الواقع إذا نظرنا إلى مواقع التواصل الاجتماعي، يمكننا إدراك شعبية "غوتشوجانغ" في الخارج يحب العديد من الأجانب معجون الفلفل الأحمر الكوري لأنه يجعل الطعام مثل اللحوم والدجاج والخضروات حلوا وحارا في نفس الوقت.