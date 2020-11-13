بلدية سيول تطبيق نظام سيارات التاكسي الجوي بحلول 2025

ⓒ YONHAP News

سيتمكن الكوريون قريبا من الذهاب والإياب من أماكن العمل على متن سيارات التاكسي الجوي في سماء العاصمة سيول فقد أقيمت فعالية لتطبيق تقنية طائرات الدرون على سيارات التاكسي وخدمة التوصيل لأول مرة في وسط سيول، وترى الحكومة الكورية أنها اقتربت أكثر من هدف تسويق هذا النوع من السيارات في عام ألفين وخمسة وعشرين. وقالت وزارة الأراضي والنقل وبلدية سيول بأنهما نظمتا الفعالية باستخدام طائرات الدرون في منطقة يوئيدو تحت إشراف المعهد الكوري لتقنية سلامة الطيران. يُشار إلى أن نظام الطائرات المسيرة عبارة عن نظام مراقبة يدعم الملاحة الآمنة عند تسيير الكثير من طائرات الدرون على ارتفاع منخفض في سماء المدن ويمكن القول إن هذا النظام يعتبر ضروريا لتسويق سيارات التاكسي الجوي وجرت الفعالية في وسط المدينة لأول مرة بعد أن جرت في مدينة "إنتشون" ومنطقة "يونغ وال 영월" كانت الحكومة الكورية قد وضعت خريطة طريق للتنقل الجوي في المناطق الحضرية لعام ألفين وخمسة وعشرين في الرابع من شهر يونيو الماضي ويمثل التنقل الجوي في المناطق الحضرية الجيل القادم من خدمة المرور ثلاثية الأبعاد وهو يستطيع استيعاب احتياجات المرور فيما بين ثلاثين وخمسين كيلومترا ضمن المناطق الحضرية باستخدام طائرات تعمل بالطاقة الكهربائية وقابلة للإقلاع والهبوط عموديا.

تجذب هذه التقنية الاهتمام باعتبارها بديلا لحل مشكلة الازدحام المروري الأرضي في المدن الكبيرة وبالفعل تسعى مختلف الدول إلى تطوير هذا النوع من الطائرات بوتيرة سريعة وتتوقع الحكومة الكورية أن يتم تسويق هذه الخدمة في أمريكا والدول الأوربية وغيرها خلال عامي ألفين وثلاثة وعشرين وألفين وخمسة وعشرين مثلا تخطط شركة اوبر الأمريكية التي تتيح لمستخدمي الهواتف الذكية طلب سائق مع سيارته بغرض التنقل، للبدء في تقديم هذه الخدمة في مدينتي دالاس ولوس أنجلوس الأمريكيتين ومدينة ملبورن الأسترالية في عام ألفين وثلاثة وعشرين. وكان قد حضر الفعالية النائب الأول لوزير الأراضي والنقل "سون ميونغ سو" الذي قال إن الحكومة الكورية سبقت الحكومات الأخرى في الإعلان عن خريطة طريق شاملة من أجل تنمية ودعم صناعة التنقل الجوي في المناطق الحضرية.