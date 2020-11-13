استخدام الموسيقى التقليدية الهجينة في الدعاية للسياحة الكورية

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سجل فيديو الدعاية للسياحة الكورية الذي تم إنتاجه باستخدام أغاني فرقة الموسيقى الكورية التقليدية الهجينة "إينالتشي باند이날치 밴드" ثلاثمائة مليون مشاهدة على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي وهو ما يدل على أنها تلقى رواجا كبيرا في مختلف أنحاء العالم. عندما يضع في الاعتبار أن الفيديو الرسمي لأغنية "دينامايت" لفرقة بي تس إس سجل ستمائة مليون مشاهدة على يوتيوب نجد أن سجل الفرقة الكورية التقليدية الهجينة يمثل نوعا جديدا من نجاح المحتويات الكورية في مجال الموسيقى الكورية التقليدية "بانسوري".

في هذا السياق قالت مؤسسة السياحة الكورية إن فيديو الدعاية للسياحة الكورية لعام ألفين وعشرين والمصنوع من أغنية فرقة "إينالتشي باند" ورقصة فرقة "امبيغورس دانس كومباني 앰비규어스 댄스컴퍼니" تجاوز ثلاثمائة واثني عشر مليون مشاهدة مؤخرا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ومنها مائة وأربعة ملايين مشاهدة عبر قناة المؤسسة على يوتيوب " Imagine your Korea" أي "تخيّل كوريا الخاصة بك" أوضح مسؤول في المؤسسة أن الفيديو استهدف إثارة اهتمام الأجانب بالسياحة الكورية وبعد تردده على ألسنة الناس في الخارج يتزايد عدد مرات مشاهدته حتى على قناة يوتيوب المحلية أيضا باستمرار، هذا الفيديو القائم على أساس الموسيقى الكورية التقليدية الهجينة قام بإنتاجه فريق التسويق في المؤسسة الكورية وقال مدير الفريق "او تشونغ صوب오충섭 " إن معظم فيديوهات الدعاية للسياحة الكورية كانت تعتمد على كبار نجوم "هالليو" بمن فيهم فرقتا بيك بينغ وإكسو والممثلان "لي جونغ سوك" و"سونغ جون كي" والممثلة "يونا"، لكي يتم عرضها عبر التلفيزيون والأجهزة الرقمية لكن هذا الأسلوب له حدود في التوسع بسبب قلة الاهتمام بين غير محبيهم. ولهذا فقد قرر فريقه إنتاج فيديو على مستوى بي زائد من أجل التعريف بالجاذبية الكورية المتميزة باستخدام الموسيقى الكورية التقليدية الهجينة وإيقاعاتها وأضاف أن الفيديو ركز على استجابة حاجيات ورغبات فئة الشباب خاصة في نهاية شهر يوليو الماضي حيث تم الكشف عن ثلاثة حلقات للفيديو حول مدن سيول وبوسان وجونجو أولا وتضم الحلقات تقديم أعضاء فرقة "أمبيغيورس دانس كومبوني" رقصات مثيرة تجذب الأنظار بصحبة أغاني فرقة "إينالتشي باند" بما فيها "النمر ينزل" و"مجمع الأسماك" وهم يتنقلون في المعالم السياحية الرئيسية في المدن الثلاث وبلغ إجمالي تكلفة إنتاج حلقات الفيديو الثلاث مائتي مليون وون فقط، أي أقل من نصف تكلفة إنتاج حلقة واحدة من الفيديوهات التي كان يتم إنتاجها بمشاركة نجوم هالليو.

تلبية للكثير من طلبتن تقديم المزيد من المعالم السياحية الكورية، كشفت المؤسسة الكورية عن حلقات حول مدن "آن دونغ" و"كانغ ننغ" و"موك بو" وأبدى زوار المواقع الأجانب ردود فعل إيجابية من خلال كتابة تعليقات بما في ذلك "سأطير إلى هناك بعد انتهاء جائحة كورونا" و"ها هي محتويات غير مملة أحب أن أشاهدها باستمرار" كما اُستخدمت أغاني الفرقة الموسيقية في التعريف باتجاه سياسة الحكومة الكورية، ومن أهمها الإعلان عن الصفقة الجديدة الكورية عبر الراديو التي عقدتها وزارة الثقافة والرياضة والسياحة، ويتضمن هذا الإعلان الرسائل الرئيسية للصفقة الجديدة الكورية من خلال تعديل كلمات أغنية الفرقة "النمر ينزل" وقالت الوزارة إنها استهدفت إفهام أي شخص وهو يستمع دون عبء من خلال تحويل السياسة الحكومية التي قد تبدو مملة إلى موسيقى راقية وخفيفة.