تقرير حول أوضاع الأسر الكورية المكونة من فرد واحد

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بلغ عدد الأسر المكونة من شخص واحد في كوريا ستة ملايين أسرة وقال حوالي ستين بالمائة من هذه الأسر إنهم سيعيشون بمفردهم في المستقبل أيضا كما قال ثلاثة وعشرون بالمائة منهم إنه لم يكن لديهم إرادة للزواج منذ البداية كانت الأسباب في عدم الرغبة في الزواج مختلفة بين الجنسين حيث اختار الرجال العبء الاقتصادي كأهم الأسباب بينما اختارت النساء مجرد انعدام الرغبة كأهم الأسباب جاء ذلك في تقرير أعده معهد الإدارة لشركة كي بي القابضة للتمويل مؤخرا بعنوان "الوضع الحالي للأسر الكورية المكونة من شخص واحد لعام ألفين وعشرين"، بعد أن كان قد أجرى مسحا على ألفي أسرة من هذا النوع منذ أغسطس الماضي وعلى مدار شهرين.

حول دوافع الإقامة بمفردهم أجاب ثلاثة وأربعون بالمائة منهم بدافع طوعي كما قال سبعة وخمسون بالمائة منهم إنهم سيواصلون حياة الأسرة المكونة من شخص واحد بينما قال ثلاثة وخمسون بالمائة منهم إنهم سيعيشون بمفردهم في المستقبل أيضا وحول وجود رغبة في الزواج، أجاب ثلاثة وعشرون بالمائة منهم بعدم وجود رغبة وحول أهم أسباب عدم وجود رغبة اختار تسعة وعشرون بالمائة من الرجال العبء الاقتصادي بينما اختار اثنان وثلاثون بالمائة من النساء عدم وجود رغبة دون سبب خاص.

كما قالوا إن معدل عمر التقاعد للأسر المكونة من شخص واحد يبلغ اثنين وستين عاما وأجابوا بأن حجم الأموال الضرورية للتقاعد يبلغ خمسمائة وستين مليون وون وأضافوا أنه من الضروري استثمار وتوفير مليون ومائتين وثلاثين ألف وون شهريا استعدادا لما بعد التقاعد، كما بلغ معدل تكاليف المعيشة الشهرية لهذا النوع من الأسر مليونا وأربعمائة وعشرة آلاف وون وتم إنفاق سبعة عشر بالمائة منها على المأكولات، وعشرة بالمائة على التسوق والتسلية وسبعة بالمائة على تكاليف المرور والاتصالات.