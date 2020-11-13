انتقاد واسع لمصطلح طريقة رياضة السجين

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أشار البروفسور في قسم علوم المستهلك في جامعة سيول الوطنية إلى أن "أو ها ون" كمادة سوف تنتشر فيما بين عامة الناس في العام القادم، هذه العبارة اختصار لكلمات "الممارسة الرياضية لهذا اليوم" ويشير ذلك إلى قدوم عصر يمارس فيه الناس الرياضة في الحياة اليومية وهي رياضة صحية تختلف عن الرجيم المؤلم ويعتبر الناس الرياضة جزءا من حياتهم اليومية، وجاء ذلك بموجب منع ممارسة الرياضة في المراكز الرياضية بسبب الخوف من عدوى كورونا، مما زاد من عدد ممارسي الرياضة في البيوت وظهور المصطلح الجديد "홈트"، أي "home training" تتميز هذه الرياضة بممارسة الحركات الرياضية بدون الأجهزة أو المعدات المستخدمة في المراكز الرياضية فلا تحتاج إلى إنفاق مبلغ لشرائها حيث يمكن ممارستها في غرفة ضيقة وصغيرة لكن اسم هذه الرياضة يعرض للانتقاد المتزايد من الناس حيث تمت تسميتها بـ"طريقة رياضة السجين" لأنها متشابهة مع طريقة الرياضة التي يمارسها السجناء. جاء هذا الاسم من عنوان الكتاب الذي ألفه السيد "بول ويد" الأمريكي حيث قد مارس بنفسه هذه الرياضة في اثناء حبسه في السجن لمدة 19 سنة وبعد الخروج من السجن، ألف الكتاب ونشره في عام 2017 وفور نشره تم بيع أكثر من مليون نسخة في الولايات المتحدة وألمانيا وروسيا وفرنسا والصين. لكن في كوريا بدأ يتلقى اهتماما من الناس مؤخرا ثم وُضع ضمن قائمة الكتب الأكثر رواجا في مواقع محلات الكتب على الإنترنت، وتتميز هذه الطريقة الرياضية بممارسة حركات سهلة وطبيعية حيث تشجع جميع الفئات حتى المبتدئين وربات المنازل وكبار السن الذين يعانون من ضعف المفاصل، على متابعتها بسهولة.

يذكر أن في كوريا يوجد عدد كبير من المراكز الرياضية نتيجة لزيادة اهتمام الناس بالصحة لكن بعد التسجيل في المركز الرياضي أغلب الناس لا يزورونه لأسباب عديدة كما تبين أن تسعة من كل عشرة مسجلين يتوقفون عن زيارة المركز في غضون شهرين بعد بدء الممارسة لأسباب كثيرة ومع طول فترة بقاء الناس في المنازل يتوقع مواصلة هذه الطريقة لممارسة الرياضة خلال العام القادم.