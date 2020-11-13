مؤسسات عالمية تسعي الي شراء ملكية الفول الكوري

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يحب الشعب الكوري المذاق الحار حيث يضع الفلفل الأحمر والفلفل الأخضر في الكثير من الأطباق بينما يأكل الفلفل الأخضر مع المأكولات، يُشار الى أن الفلفل الأخضر الحار منتج زراعي كوري أصلا لكن يقال أن الشعب الكوري كلما أكله يدفع مبلغ معين لإحدى الشركات الأجنبية لأن هذا الفلفل الأخضر ليس منتجا طبيعيا بل تم ابتكاره في كوريا لكن في الأزمة المالية التي اجتاحت البلاد في عام 1997 تم نقل حق الاختراع المعني إلى شركة أجنبية لذلك تدفع كوريا رسوم الملكية لها ومن اللازم شراء حق الاختراع من الشركة الأجنبية مرة أخرى، ليس الفلفل الأخضر فقط بل هناك عدد من أنواع الخضروات المتناولة والمحبوبة في البلاد لكن أصحاب ملكياتها أجانب ومؤسسات أجنبية من الأفضل ابتكار منتجات بأيدي الكوريين وعدم فقدان حق ملكيتها من أجل ذلك هناك بروفسور قضى 30 سنة من حياته في ابتكار الفول الكوري الأصلي حيث جمع 120 بذرة من كل أرجاء البلاد حتى الآن ولكن هناك بعض المؤسسات العالمية تهتم بهذا البحث، تلقى قبل سنوات بريدا إلكترونيا من قبل إحدى المؤسسات متعددة الجنسيات المتخصصة في بذور الفول واقترحت نقل بذور الفول الكوري والآسيوي مقابل دفع 1 بالمائة من المبيعات أن هذه النسبة تقدَر بملايين الدولارات لكنه رفض هذا الاقتراح مشددا على أن الفول مختلف عن الفلفل الأخضر حيث يعتبر مادة غذائية أساسية بالنسبة للشعب الكوري، تجدر الاشارة الي انه يتلقى دعما ماليا للبحث والتطوير من قبل الحكومة لكنه غير كافي لذلك يقوم بالتمويل هو بنفسه أو بمساعدة طلابه الا أن هذا لا يكفي. الجدير بالذكر أنه في المستقبل قد يواجه الشعب الكوري أزمة غذائية نتيجة لحدوث كوارث طبيعية أو أمراض وبائية ويشدد على ذلك الخبراء والعلماء بشكل متكرر، ومن المهم أن تمتلك كوريا بذور الفول لمواجهة تلك الأزمة وعدم نقل حق ملكيتها لأي بلد آخر.