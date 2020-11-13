إطلاق مساحة افتراضية عبر تطبيق زيبيتو للترويج للسياحة الكورية

ⓒ KOREA TOURISM ORGANIZATION

في ظل التوقف عن التبادلات والزيارات والأسفار الدولية بسبب اجتياح جائحة كورونا مختلف أنحاء العالم ستحاول مؤسسة السياحة الكورية الترويج للسياحة الكورية باستخدام التقنية ثلاثية الأبعاد، وكانت قد صرحت المؤسسة مؤخرا بأنها ستقدم مساحة افتراضية لمعايشة الأسفار حول كوريا باستخدام تطبيق "زيبيتو ZEPETO" لإنشاء الصور الرمزية ثلاثية الأبعاد عبر الأجهزة المتنقلة إلى مختلف أنحاء العالم بدءا من شهر ديسمبر القادم.

يُشار الى أن تطبيق زيبيتو عبارة عن تطبيق يسمح للمستخدمين بممارسة الأنشطة الاجتماعية في الفضاء الافتراضي من خلال إنشاء الصور الرمزية التي تشبه صفاتهم باستخدام تقنيات التعرف على الوجه والواقع الافتراضي وثلاثية الأبعاد حيث يعد هذا التطبيق منصة دولية للاتصالات يبلغ عدد المشتركين فيه مائة وتسعين مليون شخص في مختلف أنحاء العالم. المؤسسة الكورية توصلت إلى أن هذا التطبيق أنسب منصة لإنتاج المحتويات ذات الصلة التي تستهدف فئتي المراهقين والشباب على تطبيق زيبيتو وتم إختيار حديقة نهر الهان كمقصد سياحي كوري افتراضي، وكانت المؤسسة قد أجرت مسحا على إثنين وعشرين ألف شخص من مستخدمي التطبيق في شهر أغسطس الماضي بحيث وجدت أن الحديقة احتلت المركز الأول من حيث أكثر المقاصد السياحية الكورية المحبوبة وبعد مرور يوم واحد فقط على طرح الحديقة الافتراضية زارها حوالي مائتين وسبعة وخمسين ألف شخص.

يُشار الى أن مستخدمي التطبيق يمكن أن يلعبوا ويصوروا في الحديقة وهم يشاهدون نافورة قوس القزح في جسر "بانبو" وبرج "نامسان أن" كما يمكنهم التمتع بجميع التجارب الممكنة في نهر الهان بالفعل بما في ذلك سوق المنتجات المستعملة وتجربة شحنات الأطعمة وتذوق معكرونة الراميون في متجر وعبور نهر هان بقارب "توبستر Tubester ". علاوة على ذلك يمكنهم إنتاج مدونة فيديو أو فيديو موسيقي وغيرهما بإنفسهم باستخدام خلفية حديقة نهرهان من أجل تشاركها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة لهم وبلغ عدد اللغات المتاحة حاليا خمس لغات فقط وهي الإنجليزية والصينية واليابانية والإندونسية إلى الكورية. ومن المتوقع أن يزداد عدد اللغات بما فيها العربية في المستقبل القريب.