تجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية دينامايت 600 مليون

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قالت شركة "بيغ هيت" الترفيهية اليوم الثلاثاء إن عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية "دينامايت" لفرقة "بي تي إس" قد تجاوز 600 مليون مرة على يوتيوب في منتصف ليلة يوم السادس عشر من نوفمبر.

بهذا أصبح لدى الفرقة 9 فيديوهات موسيقية تجاوز عدد مرات مشاهدة كل منها 600 مليون.

وقد كشفت فرقة "بي تي إس" عن أغنية "دينامايت" يوم الحادي والعشرين من شهر أغسطس الماضي، وتصدرت الأغنية قائمة "بيلبورد هوت 100" ثلاث مرات، ومازلت ضمن تصنيفات المراكز العشرة الأولى.

وقد تم تسجيل 101.1 مليون مرة من مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية "دينامايت" خلال يوم واحد من الكشف عنه.