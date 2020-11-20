Na-hee：미안해요. 오자마자 이런 상황 보게 해서.

أعتذر. لأنني جعلتك ترى هذا فور مجيئك.

Jae-seok：대체 뭐 때문에 그렇게 됐는지 내가 캐묻고 싶지만

أريد بشدة أن أسأل ما سبب حدوث هذا

그건 들어도 내가 이해 못 할 테니까 접고.

ولكنني لن أستطيع أن أفهم حتى لو سمعت لذا لن أسأل.

계속 형수라 불러도 되죠?

مازال يمكنني مناداتك بزوجة أخي أليس كذلك؟

한번 형수는 영원한 형수지 안 그래요?

ألا يقولون إن زوجة الأخ تبقى زوجة الأخ للأبد؟

Na-hee：상관없어요. 어차피 당분간은 비밀유지도 해야 되고.

لا بأس بهذا بالنسبة لي. على أي حال علي الحفاظ على هذا السر لفترة.





شرح التعبير

يتكون تعبير اليوم من كلمتين

الأولى: 상관 :علاقة

الثانية: 없어요 من الفعل없다 : لا يوجد.

إذا المعنى الحرفي لـ상관없어요 هو "لا علاقة" ولكن في الحقيقة تُستخدم بمعنى يُشبه "كما يحلو لك" أو "لا يَهِم بالنسبة لي" أو "الأمر سيان بالنسبة لي". ويستخدم هذا التعبير بكثرة في الحياة اليومية.





شرح الأمثلة

والآن دعونا نرى من خلالِ الأمثلةِ التالية كيف يُستَخدم التعبير

공부만 열심히 하면 다른 거 상관 없어요

لا يهم أي شيء أخر إذا درست جيدا وحسب

일 할 능력이 있는 사람이라면 나이는 상관 없어요

إذا كان الشخص لديه مهارة القيام بالعمل فلا يهم العمر.

능력 تعني مهارة أو قدرة

나 상관없으니까 니 맘대로 해!

الأمر سيان بالنسبة لي، لذا أفعل انت كما تحب.

국적과 상관없이 모든 어린이 공부할 권리가 있어요

بغض النظر عن الجنسية، جميع الأطفال لديهم حق في التعليم.

و 국적: جنسية

권리:حق

공부할 권리: الحق في الدراسة







