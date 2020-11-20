انطلاق عملية استحواذ كوريان إير على آسيانا

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عقدت شركة الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير" وشركة "آسيانا" الكورية للطيران اجتماعين منفصلين لمجلسيهما التنفيذيين يوم الاثنين الماضي، حيث تمت الموافقة على استحواذ "كوريان إير" على "آسيانا".

وإذا تمت بالفعل عملية الاستحواذ، فستكون "كوريان إير" أكبر مساهم في "آسيانا، مما سيمكن الشركة المستحوذة من الدخول إلى مصاف أكبر 10 شركات طيران عالمية.

وتحتاج شركة "كوريان إير" إلى 1.8 تريليون وون للاستحواذ على "آسيانا"، وهي تخطط لتوفير هذا الملبغ من خلال زيادة رأس مالها بمقدار 2.5 تريليون وون عن طريق إصدار أسهم جديدة.

وستشارك شركة "هان جين كال" أكبر مساهم في شركة "كوريان إير"، في عملية زيادة رأس مال "كوريان إير" من خلال الحصول على استثمار يبلغ 800 مليار وون من بنك التنمية الكوري. وسيقوم بنك التنمية الكوري بتزويد شركة "كوريان إير" بـ800 مليار وون بشكل مبكر قبل انطلاق عملية الاستحواذ، لتدفع بها "كوريان إير" المبالغ الأولية اللازمة لعملية الاستحواذ.

وجاء القرار باستحواذ "كوريان إير" على "آسيانا" بناء على الحكم بأنه ينبغي تخفيف العبء المالي عن الشعب من خلال تأمين قدرة تنافسية لصناعة الطيران في البلاد من خلال إعادة هيكلتها، وتقليل ضخ المزيد من الأموال العامة في شركة "آسيانا" لإنقاذها.

وفي هذا السياق، قالت "كوريان إير" إن استحواذها على "آسيانا" يستهدف تحقيق الاستقرار السريع لصناعة الطيران الكورية التي تعاني من تدهور خطير بسبب جائحة كورونا.

وكانت شركة "آسيانا" قد تم إطلاقها عام 1988 كثاني شركة طيران خاصة في كوريا الجنوبية. وفي بداية الأمر، قامت الشركة بتسيير رحلاتها على الخطوط المحلية، ثم توسعت رحلاتها لتشمل الخطوط الدولية بدءا من الخط بين سيول وطوكيو في عام 1990، وحققت نموا بارزا لدرجة أنها صارت تتنافس مع "كوريان إير" أكبر شركة طيران في البلاد.

ولكن بدأت "آسيانا" تعاني من صعوبات منذ عام 2015 نتيجة لتعرض مجموعتها الأم "كوم هو آسيانا" لتحديات مالية. وبذلت الشركة جهودا حثيثة لتحسين وضعها الإداري من خلال بيع أصولها، لكن انتهت هذه الجهود بالفشل بسبب مرور المجموعة الأم بأزمة مالية خطيرة، وهو ما أدى إلى اتخاذ قرار ببيع الشركة، في شهر أبريل من عام 2019.

وجرت عملية بيع "آسيانا" بسلاسة بعد أن تم اختيار شركة "هيون ديه" للتنمية الصناعية كمقدم عطاء مفضل، لكن المفاوضات بينهما بشأن البيع انهارت بسبب خلافات في وجهتي نظرهما حول شروط البيع.

ورغم القرار باستحواذ "كوريان إير" على "آسيانا"، لا تزال هناك بعض القضايا التي يجب حلها من أجل تحقيق الاستحواذ بشكل فعلي، بما في ذلك تأثيرات عملية الاستحواذ، ومشكلة الاحتكار، ومعارضة المساهمين للاستحواذ.