السفارة الكورية لدى مصر تدعم تقدم الشباب الكوريين إلى الشرق الأوسط وأفريقيا

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أقامت السفارة الكورية لدى مصر الأسبوع الماضي ندوة افتراضية لدعم الشباب الكوريين الذين يبحثون عن وظائف في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وشارك في الندوة التي تعد الثانية من نوعها منذ بداية هذا العام، حوالي 30 شابا، بمن فيهم طلاب في أقسام اللغة العربية بجامعة هانغوك للدراسات الأجنبية، وجامعة بوسان للدراسات الأجنبية، وقسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة دان كوك، إلى جانب الشباب الكوريين المقيمين في مصر.

وخلال الندوة، قدم مسؤولو الشركات الكورية العاملة في مصر، ومنها شركة "سام سونغ" للإلكترونيات، وشركة "إل جي" للإلكترونيات، وشركة "هيون ديه روتيم" للقطارات، شرحا للشباب المشاركين حول إجراءات التوظيف وظروف العمل في مصر.

وضمن الندوة، قام السفير الكوري لدى مصر "هونغ جين أوك" بجولة تفقدية مع الشباب الكوريين المقيمين في مصر في مصنع شركة "إل جي" للإلكترونيات .