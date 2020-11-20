تأييد واسع لإجراءات الحكومة بفرض غرامة على عدم الالتزام بالكمامة

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في كوريا الجنوبية يواجه كل من ينتهك قانون الالتزام بارتداء كمامة الوجه في وسائل النقل الجماعي وفي الأماكن العامة غرامات مالية بدءا من يوم 13 من هذا الشهر ويتم تنفيذ هذه الإجراءات بعد انتهاء فترة سماح مدتها 30 يوما على تنفيذ قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها المنقح في البلاد، قررت الحكومة أن توصي بارتداء كمامة الوجه بشكل صحيح في المنشآت التي يزورها الناس بشكل متكرر مثل وسائل النقل العام والمؤسسات الطبية والصيدليات وفرض غرامة تصل إلى 100 ألف وون أي حوالي 90 دولارا في حالة الرفض وأظهرت نتائج استطلاع الرأي العام الذي أجرته شركة ريال ميتر مؤخرا على 500 مواطن كوري تزيد أعمارهم عن 18 عاما، أن أكثر من سبعة من كل عشرة كوريين يؤيدون الإجراءات الحكومية التي تفرض غرامات على من لا يرتدون كمامة الوجه في الأماكن العامة وقال 72% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يعتقدون أن الإجراءات الحكومية لفرض غرامات على الأشخاص الذين لا يرتدون كمامة الوجه بشكل صحيح "مناسبة" وأجاب 24.8 % بأن العقوبة كانت "مفرطة"، بينما قال 3.2% الباقون إنهم "غير متأكدين" وشكل الرد الإيجابي لفرض غرامة لمن لا يرتدي الكمامة أكثر من نصف عدد المستجيبين في جميع المناطق أو الفئات العمرية أو الأحزاب السياسية التي يدعمونها وبالنظر إلى كل فئة عمرية، كان التقييم بأن إجراءات الحكومة مناسبة هو السائد، أجاب 80.5% من المستطلعين في الثلاثينيات من العمر بـ"مناسب"، وهي أعلى نسبة مقارنة بالفئات العمرية الأخرى.

الجدير بالذكر أن الحكومة الكورية سمحت للمواطنين بالإبلاغ عن عوامل الخطر التي قد تتسبب في انتشار عدوى فيروس كورونا من خلال تطبيق لمنع انتشار فيروس كورونا في المنطقة فعلى سبيل المثال من الممكن الإبلاغ عن انتهاكات قواعد السلامة والأوامر الإدارية مثل عدم ارتداء كمامة الوجه في الأماكن العامة، أو في حالة إجراء أعمال أو اجتماع في المنشآت التي صدرت أوامر بمنع التجمع من خلال التطبيق إذا ذهبت إلى بعض الأماكن العامة دون ارتداء الكمامة بشكل صحيح لن يتم التغريم على الفور يوصى بارتداء كمامة الوجه بشكل صحيح أولا، وإذا رفضت القيام بذلك فسيتم فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف وون بدأت هذه الإجراءات بجهود منع انتشار فيروس كورونا من خلال توصيات المواطنين بارتداء الكمامات حاليا ينتشر فيروس كورونا خارج نطاق السيطرة ليس فقط في كوريا ولكن أيضا في جميع أنحاء العالم بسبب الحالات التي لم يتم فيها ارتداء القناع بشكل صحيح.