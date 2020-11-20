مدينة سيول تنتقل الي المستوي واحد ونصف في نظام التباعد الاجتماعي

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سيتم تغيير نظام التباعد الاجتماعي في العاصمة سيول ومقاطعة كيونغ كي ومدينة كوانغ جو من المستوى الأول إلى المستوى واحد ونصف من أجل التعامل مع زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، ظل عدد الحالات الجديدة يتجاوز مائتي حالة لأربعة أيام متتالية ومن المتوقع أن يستمر هذا المستوى لمدة أسبوعين ثم قد يتم تمديده أو ترقيته إلى المستوى الثاني حسب الأوضاع، وطبقا لتطبيق المستوى واحد ونصف تجري أعمال الوقاية الدقيقة من الوباء بما في ذلك تقييد عدد الأشخاص المسموح بدخولهم حسب أحجام المنشآت ولكن لا يتم تطبيق إجراء قاس مثل وقف التشغيل.

ويمكن لشخص واحد في كل 4 أمتار مربعة الدخول إلى مرافق التسلية بما في ذلك النوادي الليلية وبالنسبة للمطاعم والمقاهي التي تتجاوز مساحتها خمسين مترا مربعا، يجب اختيار ترك متر واحد بين الموائد، أو ترك مقعد فارغ أو مائدة فارغة أو إنشاء حاجز بين الموائد. وبالنسبة لمرافق الرفاهية الاجتماعية بما في ذلك رياض الأطفال، فسيمكن تشغيلها باستمرار بشرط الالتزام التام بالتدابير الاحترازية. مؤخراَ بدء الحديث عن ظهور الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا في العديد من الدول ويبدو أن كوريا لا تستطيع الهروب منها ولكن علي المواطنين الكوريون الالتزم بالإجراءات الاحترازية بما فيها ارتداء الكمامات وعدم زيارة الأماكن المزدحمة بقدر الإمكان.