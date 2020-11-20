إدراج مهرجان يون دنغ هوي ضمن قائمة التراث لمنظمة اليونسكو

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من المتوقع أن يتم إدراج مهرجان "يون دنغ هوي 연등회" أي مهرجان مصابيح زهرة اللوتس ضمن قائمة التراث الثقافي البشري غير المادي لمنظمة اليونسكو، هذا المهرجان يعتبر من أهم الفعاليات التقليدية للعقيدة البوذية الكورية من أجل الاحتفال بميلاد بوذا وقالت هيئة التراث الثقافي الكورية مؤخرا إن لجنة التقدير التابعة "للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي" أصدرت توصية بإدراج المهرجان الذي تقدمت الحكومة الكورية بطلب تسجيله ضمن القائمة الدولية و أوضحت اللجنة أن مذكرة الطلب الكوري كانت ممتازة لدرجة أنها أثبتت كيفية رفع الوعي بأهمية التراث غير المادي من خلال تسجيل مادة معينة ضمن القائمة، ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى قرار بتسجيل المهرجان في الاجتماع الخامس عشر للجنة الحكومية الدولية الذي سيعقد في مقر اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس من الرابع عشر إلى التاسع عشر من الشهر القادم، وسوف تقوم لجنة القييم بتصنيف المواد المطلوبة إلى فئات: التسجيل أو التعديل والتكميل أو عدم التسجيل ثم توصي بها إلى لجنة التراث غير المادي لكن حكم التوصية بالتسجيل يكون مقبولا دائما وقامت اللجنة بتقييم 42 مادة ونصحت بتسجيل 25 مادة وتكميل المعلومات عن 16 مادة وعدم تسجيل مادة واحدة.

وإذا تم تسجيل مهرجان يون دنغ هوي ضمن قائمة اليونسكو، سيصبح المادة الثقافية الكورية الحادية والعشرين في هذا المجال ومن بين المواد الثقافية الكورية المسجلة في القائمة: "طقوس مزار جونغ ميو"، و"موسيقى طقوس المزار"، و"موسيقى بانسوري"، و"مهرجان كانغ ننغ دانو 강릉 단오제"، ورقصة "كانغ كانغ سول ليه강강술래 ".