بي تي إس تكشف عن ألبومها الجديد

ⓒ Big Hit Entertainment

كشفت فرقة "بي تي إس" يوم العشرين من نوفمبر عن ألبومها الجديد بعنوان "بي".

ويضم الألبوم الجديد للفرقة 8 أغنيات، منها الأغنية الرئيسية بعنوان "لايف غوز أون".

ولهذا الألبوم معنى خاص، لأنه تم إصداره بعد أن تعرضت الفرقة لتأجيل وإلغاء جداول أعمالها، بما في ذلك جولاتها العالمية، بسبب جائحة كورونا.

وقد بدأت فرقة "بي تي إس" الاستعداد لإصدار الألبوم الجديد في شهر أبريل الماضي، وقامت بنشر فيديوهات خاصة بمراحل الاستعداد عبر قناتها على يوتيوب.

وقدمت الفرقة أغنيتها الجديدة "لايف غوز أون" لأول مرة في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2020، الذي أقيم يوم الثاني والعشرين من نوفمبر في الولايات المتحدة، وظهرت في اليوم التالي في برنامج "غود مورنينغ أمريكا" لشبكة "إيه بي إس".