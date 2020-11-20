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تجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية بلاك بينك 1.4 مليار

#أخبار الساحة الفنية l 2020-11-23

من أغانى القمة

ⓒ YG Entertainment

قالت وكالة "واي جي" الترفيهية إن عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية "طودو طودو" لفرقة "بلاك بينك" على يوتيوب تجاوز 1.4 مليار مرة في الساعة الثالثة و32 دقيقة من صباح يوم الثالث والعشرين من نوفمبر.

بهذا اصبحت هذه الفرقة أول فرقة كورية لديهافيديو وموسيقي يتجاوز عدد مرات مشاهدته مستوى 1.4 مليار مرة.

وقد تم الكشف عن الفيديو الموسيقي لأغنية "طودو طودو" في شهر يونيو من عام 2018، وتجاوز عدد مرات مشاهدته مليار مرة في شهر نوفمبر من العام الماضي.

الجدير بالذكر أن فرقة "بلاك بينك" لديها 3 فيديونهات موسيقية تجاوز عدد مرات مشاهدة كل منها ملايار مرة، ويبلغ عدد المشتركين في قناتها على يوتيوب 53.4 مليون مشترك، لتحتل بذلك المرتبة الثانية من بين الفنانين العالميين من حيث عدد المشتركين.

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