Na-hee: 얼만데?

كم؟

Joon-seon: 어 뭐가?

ماذا؟

Na-hee: 돈 얘기 하러 온 거잖아. 얼마냐고?

ألم تأت للتحدث معي حول المال؟ اسألك كم تريد؟

Joon-seon: 아니야, 나 진짜 너 생각 나서 순수한 마음으로 사 온 거야, 정말로.

لا. لقد تذكرتك وحسب وجئت لزيارتك بنية صافية. حقا.

Na-hee: 빨리 말해봐. 소득 없이 가고 싶어? 나 진료 보러 가야 돼, 지금.

اخبرني سريعا. هل تريد أن تذهب خالي الوفاض؟ علي الذهاب لرؤية المرضى الآن.

Joon-seon: 2천 안 되면 천이라도.

20 مليون وون، إذا كان صعبا إذا 10 على الأقل.

Na-hee: 2천만 원? 오빠 또 사고쳤어?

20 مليون وون؟ هل أوقعت نفسك في مشكلة جديدة؟





شرح التعبير

يتكون تعبير اليوم 사고쳤어? من كلمتين

الأولى: 사고 : حادثة

والثانية: 쳤어 من الفعل 치다 وجاءت في صيغة الماضي 쳤어.

ويعني تعبير 사고치다"يتسبب في حادث" أو "يُقحم نفسه في مشكلة" ويُستخدم عادة عندما يقوم شخصُ ما بالتسبب لنفسه أو لغيره في مشكلة.





شرح الأمثلة

والآن دعونا نرى من خلالِ الأمثلةِ التالية كيف يُستَخدم التعبير

너, 학교에 또 사고 쳤어?

هل تسببت في مشاكل بالمدرسة مرة أخرى؟ وتبدو هذه كجملة يقولها أحد الوالدين لابنهما المشاغب.

어떻게 된 거야? 당신은 사고 칠 사람 아니잖아?

كيف حدث هذا؟ أنت ليس من الأشخاص الذين يتسببون في المشاكل!

열심히 일을 하며 사고 안 치는 사람이면 누구나 성공할 수 있어.

أي شخص يعمل بجد ولا يتسبب في المشاكل يمكنه النجاح.

누구나 تعني أي شخص و성공하다 تعني ينجح

사고 안 치면만 돼! 더 할 게 없어!

عليك ألا تتسبب في المشاكل وحسب! ليس عليك فعل أي شيء آخر.







