التعاون الكوري الكويتي في مجال الانتخابات في زمن كورونا

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تعمل المفوضية العليا الكورية للانتخابات على تقاسم تجاربها في زمن كورونا مع مختلف الدبلوماسين الأجانب الذين يعملون حاليا في البلاد.

ففي يوم الثاني عشر من هذا الشهر قدمت المفوضية المعلومات المتعلقة بأفضل الوسائل التي اتبعتها كوريا في إجراء الانتخابات التشريعية التي تمت في شهر أبريل الماضي، إلى مع مجموعة من الدبلوماسيين الأجانب، بمن فيهم سفراء عمان وقيرغيزستان وغواتيمالا.

ومن ناحية أخرى، زار سفير الكويت لدى سيول "بدر محمد العوضي" مقر المفوضية يوم السادس من هذا الشهر حيث التقى بالأمين العام للمفوضية "كيم سيه هوان ".

وبحث معه في أوجه التعاون المستقبلي بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال الانتخابات باعتباره مجالاً مهماً يُضاف لمجالات التعاون الحيوية بين البلدين الصديقين.

وعبر عن عميق شكره للتعاون الذي أبدته الحكومة الكورية، ممثلة في المفوضية العليا للانتخابات، بتزويد الجهات الكويتية المعنية بخبراتها وتجربتها الناجحة والمميزة في مجال آلية إجراء الانتخابات وعملية الاقتراع بشكل يضمن سلامة المشاركين والمشرفين على الانتخابات.

وأشار إلى أن الكويت ستستفيد منها كثيرا في الانتخابات التشريعية المقررة يوم الخامس من ديسمبر، مؤكداً أنه تمت إحالة المعلومات التي أعدتها المفوضية الكورية العليا للانتخابات إلى وزارة الصحة والداخلية في الكويت من خلال وزارة الخارجية الكويتية.

وأكد أن أوجه التعاون المشترك بين الكويت وكوريا تتسع باستمرار، مشيراً إلى أن جائحة كورونا عمقت علاقات التعاون المشترك بين البلدين خاصة في مجال التنسيق السياسي حول مجمل القضايا وضمن مبادئ العمل الجماعي في إطار المؤسسات الدولية.