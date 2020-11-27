عرض ليزر أمام الأهرامات احتفالا بذكرى تطبيع العلاقات الكورية المصرية

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نظمت السفارة الكورية لدى مصر مساء يوم الأحد الماضي عرض ليزر أمام أهرام الجيزة بالقرب من العاصمة القاهرة، احتفالا بالذكرى الخامسة والعشرين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا ومصر.

وعلى شاشة كبيرة أمام الأهرام العظيمة، تم عرض مقاطع فيديو تستعرض كلمات التهنئة التي ألقاها السفير الكوري "هونغ جين اوك "، وتم عزف النشيدين الوطنيين الكوري والمصري، وتقديم أداء لفرقة الموسيقى الكورية التقليدية "فاندي".

خاصة، عزف السفير "هونغ" النشيد الوطني المصري بآلة الساكسفون بنفسه. وقام المركز الثقافي الكوري في مصر بالكشف عن عرض الليزر في قناته على يوتيوب.

تجدر الإشارة إلى أن السفارة الكورية لدى مصر ظلت تنظم مختلف الفعاليات الثقافية حتى يوم أمس الخميس بمناسبة ذكرى تطبيع العلاقات بين البلدين. وفي إطار الفعاليات الثقافية، التقى السفير "هونغ" يوم الثلاثاء الماضي بمعجبي موجة الثقافة الكورية "هالليو" في مصر، في إحدى دور السينما بالقاهرة للتحدث معهم عن الثقافة الكورية.

وقالت السفارة الكورية إنه بالنظر إلى الوضع الحالي لوباء كورونا، فقد وضعت السلامة على رأس أولوياتها خلال تنظيمها للعديد من الفعاليات الثقافية.