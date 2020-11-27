إعجاب دول قمة مجموعة 20 في الرياض بقاعة المباحثات الكورية عبر الفيديو

ⓒ YONHAP News

استضافت السعودية قمة مجموعة العشرين يومي السبت والأحد بنجاح، لتصبح أول دولة عربية في هذا المجال. وقد شارك الرئيس الكوري "مون جيه إين" في القمة عن بعد وهو في قاعة المباحثات عبر الفيديو في المكتب الرئاسي الكوري.

وقد جذبت القاعة الكورية أنظار قادة الدول المشاركة في القمة لدرجة أن السعودية استخدمت عبارة "رائع" مرتين.

وقال "كانغ مين صوك" الناطق باسم المكتب الرئاسي إن الجانب السعودي أعرب عن إعجابه بتحضيرات قاعة مباحثات القمة الكورية عبر الفيديو، وأضاف أن الجانبين السعودي والفيتنامي طلبا منه تقديم المعلومات المتعلقة بها.

يذكر أن المكتب الرئاسي الكوري استخدم مختلف الألوان في خلفية القاعة بشكل يناسب المباحثات. ففي قمة مجموعة العشرين التي عقدت في السعودية استخدم اللون الأخضر الذي يرمز إلى علم السعودية كلون خلفية للقاعة. وقال كانغ إنه تم تلوين خلفية القاعة باستخدام أجهزة إضاءة.

وخلافا لقادة الدول الأخرى، لم يرتد الرئيس الكوري سماعة خاصة للاستماع إلى الترجمة لأن كلمات القادة المشاركين تُسمع باللغة الكورية في القاعة بواسطة المترجمين.

ويمكن القول إن مختلف التقنيات الكورية المتقدمة، بما في ذلك تقنية إل إي دي والتلفزيون القابل للطي، قد ساهمت في بناء صيغة جديدة من مباحثات القمة عبر الفيديو.





ⓒ YONHAP News