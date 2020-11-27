رسل عبد الوهاب: تعلمت الكثير من الأشياء الرائعة من الدراما الكورية

صديقة القسم العربي "رُسُل عبد الوهاب" من محافظة "ديالى" في وسط العراق، درست علوم الكمبيوتر في المعهد التقني وتعمل في دائرة الكهرباء العراقية حاليا، وتقول في مقابلة عبر الهاتف الدولي مع القسم العربي إنها تعرفت على كوريا عن طريق مشاهدة المسلسلات الكورية وبعدها أحبت الكي بوب وتعرفت أيضا على القسم العربي بالكي بي إس.

وتضيف "رسل" أنه يوجد الكثير من الأنشطة ذات الصلة بالثقافة الكورية في العاصمة العراقية بغداد، كما تقول إنها أصيبت بفيروس كورونا قبل فترة ثم شفيت بعد تلقي الكثير من الدواء، وتنصح المستمعين بأخذ الحذر دائما.

وتؤكد على أن أهم الدروس التي تعلمتها من جائحة كورونا هي الوقاية والنظافة والحفاظ على نظافة الأماكن العامة، وأيضا أن نكون أكثر تعاونا، حيث إننا رأينا الحياة من منظور آخر خلال أزمة كورونا.

كما تؤكد المستمعة والصديقة "رسل" على أنها تعلمت الكثير من الأشياء الرائعة من الدراما الكورية، وأن تلك الدراما غيّرت من شخصيتها كثيرا إلى الأفضل.

وتقول إنها متأكدة من أنها سوف تزور كوريا في المستقبل لمعايشة الثقافة الكورية ورؤية ما شهادته في الدراما الكورية من مشاهد جميلة.

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