الحكومة الكورية تسمح برحلات جوية غير محددة الوجهة

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من أجل مساعدة الأسواق الحرة وصناعة الطيران التي تتعرض لمخاطر شديدة بسبب تداعيات فيروس كورونا قررت الحكومة الكورية السماح برحلات جوية دولية بلا وجهة لمدة عام واحد وشراء بضائع معفاة من الرسوم الجمركية بمعنى آخر، تسافر الطائرة إلى المجال الجوي لدولة أخرى وتعود إلى كوريا في غضون ساعات قليلة دون أن تهبط وقد حصل هذا المنتج الذي جربته شركة آسيانا إيرلاينز لأول مرة في كوريا على ردود فعل متفجرة من قبل المستهلكين المتعطشين للسفر إلى الخارج، سوف يتم إعفاء ركاب الرحلات الجوية الدولية بلا وجهة من إجراء الفحص التشخيصي والعزل الذاتي بشرط اتباع إجراءات الوقاية من الفيروس مثل ارتداء الكمامات خلال الرحلة وفحص درجة الحرارة على عكس المسافرين العاديين.

سيتم إطلاق مثل هذه الرحلات الجوية الخالية من الهبوط كمنتج سياحي في كوريا الجنوبية لمدة عام واحد من المتوقع أن يتراوح سعر تذكرة الطيران للفرد من 200 ألف وون إلى 300 ألف وون أي أقل من 270 دولار أمريكي، سوف يتمكن المسافرون الذين يستخدمون خدمة رحلات جوية بلا وجهة من استخدام المتاجر الحرة أو المعفاة من الرسوم الجمركية كما في حالة السفر خارج البلاد والحد المعفى من الرسوم الجمركية هو 600 دولار كما هو الحال بالنسبة للمسافرين العاديين وبموجب ذلك سيُسمح لركاب الرحلات الجوية بلا وجهة بشراء البضائع المعفاة من الجمارك في السوق الحرة في المطارات عند المغادرة والوصول وعبر الانترنت وفي الأسواق الحرة داخل المدن قبل السفر.

قد أكملت ست شركات طيران بما في ذلك الخطوط الجوية الكورية أكبر شركة طيران في كوريا، إعداد منتجات الرحلات الجوية الدولية بلا وجهة خلال هذا الشهر والغرض من هذا المنتج هو دعم صناعات الطيران والسياحة والأسواق الحرة التي تعاني من تداعيات جائحة كورونا بالنسبة لأولئك الذين يشترون مستحضرات التجميل والعطور والسجائر في الكثير من الأحيان من الأسواق الحرة يبدو أن هذه الأخبار لطيفة للغاية، وترحّب المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية التي انخفضت مبيعاتها بأكثر من 90% بعد تفشي فيروس كورونا، بالرحلات الجوية الدولية بلا وجهة فمثل صناعة الطيران تضررت الصناعة المعفاة من الرسوم الجمركية بشدة من تداعيات فيروس كورونا لذلك من المتوقع أن يكون للزيادة في المبيعات المحلية في الأسواق الحرة تأثير إيجابي على تخفيف صعوبات العمل في الصناعة المعفاة من الرسوم الجمركية، وفي غضون ذلك واصلت شركات الطيران تشغيل الطائرات على الرغم من عدم وجود ركاب لتثقيف قادة تلك الطائرات والحفاظ على التراخيص، لأنه إذا لم يقم القبطان بتشغيل الطائرة لفترة زمنية معينة فإنه يتم إلغاء ترخيصه ويُعرف المنتج السياحي الأخير لشركة خطوط آسيانا الجوية، "السفر الجوي بدون هبوط"، بأنه مصمم للحفاظ على تراخيص القباطنة وتثقيفهم أيضا. من المؤسف أنه لا يوجد هبوط للطائرات ولكن يبدو أن العديد من الأشخاص الذين يرغبون في التسوق في المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية يمكنهم استخدامه.