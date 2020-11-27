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فرقة BTS التي سجلت 100 مليون مشاهدة بعد يومين من إصدار فيديو موسيقي جديد لها في يوم 20 نوفمبر، تخطف الانظار من جديد وذلك باعتبار نجمها "النجم الأكثر تأثيرا" الذي يهز عالم الموضة، فقد تم اختيار المطرب "آر إم" قائد فرقة "بي تي إس"، كأحد أفضل 10 أشخاص في الموضة لهذا العام من قبل منصة التسوق البريطانية الشهيرة "Lyst".

وفقا لتقرير صادر عن WWD إحدى وسائل الإعلام الأمريكية للموضة تم تصنيف "آر إم" ضمن أفضل 10 نتيجة لاختيار "أقوى المشاهير" استنادا إلى أكثر من 100 مليون عملية بحث ومبيعات ومقاييس لوسائل التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي على موقع Lyst وبالإضافة إليه تم اختيار المغني وكاتب الأغاني هاري ستايلز وهو أيضا عارض أزياء لماركة الأزياء الإيطالية "غوتشي"، ونجمة البوب الأمريكية بيونسيه وأصغر عضو في الكونغرس الأمريكي "ألكساندرا كورتيس" وموسيقي الهيب هوب ترافيس سكوت، وآخرين ضمن العشرة الأوائل وتظهر إحصائيات Lyst أنه عندما زارت فرقة BTS نيويورك في فبراير ارتفع عدد عمليات البحث عن الملابس الرجالية بنسبة 67% بمجرد الإبلاغ عن مشهد العضو "آر إم" وهو يرتدي سترة بيضاء وياقة مدورة بيضاء وبعد انتهاء أداء BTS في حفل MTV Video Music Awards، زاد عدد عمليات البحث عن أزياء "غوتشي" التي ارتداها الأعضاء في أثناء الأداء.

تجدر الاشارة الي انه في الوقت نفسه احتل عضو آخر في فرقة BTS وهو "جونغ كوك" المركز الأول في استطلاع المعجبين في مجال "الرجال الأكثر جاذبية في العالم لعام 2020" الذي اختارته وسائل الإعلام الترفيهية العامة الأمريكية 'People ' فاز "جونغ كوك" بالمركز الأول متفوقا على الممثل الكندي الشهير دان ليفي، والمغني الأسترالي الشهير كيث أوربان والممثل البريطاني ماثيو ريس والممثل الأيرلندي بول ميسكال، مع تزايد شعبية أعضاء BTS، أعلنت ماركة الأزياء العالمية "برادا" أن جميع الملابس التي ارتداها الأعضاء في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمناسبة إصدار الألبوم الجديد بعنوان "BE" في اليوم العشرين كانت من أزياء "برادا" مع التأثير المتزايد لأعضاء BTS في عالم الموضة، فإن منتجات العلامة التجارية التي يرتدونها تبرز كمصدر جاذبية للجمهور.

يُذكر أنه عندما تم إصدار فيديو تشويقي مدته 17 ثانية لـمجلة الموضة اليابانية الشهيرة "فوغ جابان" (Japan (Vogue، تم بيع سترة برادا التي كان يرتديها عضو بي تي إس "جونغ كوك" على الفور في 25 دولة، من بينها كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، وفرنسا، واليابان.