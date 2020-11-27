تعميم دراسة الذكاء الاصطناعي في كوريا بحلول عام 2025

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أكبر ميزة للتعليم باستخدام الذكاء الاصطناعي هي أن التعليم المخصص ممكن وفقا لمستوى الطالب ووضعه وفي كوريا، من المتوقع أن يتم إدخال "تعليم الذكاء الاصطناعي" رسميا في المناهج الجديدة للمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية التي سيتم تطبيقها اعتبارا من عام 2025.

وأعلنت وزارة التعليم عن خطة للتوسع التدريجي في تعليم الذكاء الاصطناعي الذي هو حاليا في المرحلة التجريبية في بعض المدارس، وإدخاله كمادة مدرسية عادية في المستقبل

وبدأ التعليم باستخدام الذكاء الاصطناعي وهو تقنية تمثيلية جديدة للثورة الصناعية الرابعة، في المناهج المدرسية لأول مرة هذا العام على سبيل المثال، تم توفير برنامج لتعلم الرياضيات باستخدام الذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول والثاني من المدارس الابتدائية في جميع المدارس الابتدائية على الصعيد الوطني، ومن المعروف أن برنامج الرياضيات هذا باستخدام الذكاء الاصطناعي مصنوع على شكل لعبة مما يثير اهتمام الطلاب ويحلل مستوى كل طالب ويوصي بمهام مخصص ومع ذلك حتى الآن يتم استخدام التعليم بالذكاء الاصطناعي بشكل محدود في بعض المدارس والمواد الدراسية ولكن بعد 5 سنوات سيتغير الوضع، حيث سيتوسع نطاق تعليم الذكاء الاصطناعي ليس فقط في رياض الأطفال لكن أيضا في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية وبالإضافة إلى الفصول التي تطبق الذكاء الاصطناعي يقوم الطلاب بإنشاء برامج بأنفسهم، والتعرف على المبادئ الأساسية والقضايا الأخلاقية للرياضيات والعلوم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

تجدر الإشارة إلى أن كوريا اختارت الذكاء الاصطناعي كمهمة أساسية في سياسات التعليم في ضوء التقدم التكنولوجي الرقمي الأخير الذي يتسارع مع تفشي فيروس كورونا لذلك وفقا لسياسة التعليم الجديدة سيتم تقديم مادتين وظيفيتين اختياريتين وهما مادة الذكاء الاصطناعي التمهيدي، ومادة رياضيات الذكاء الاصطناعي في المدارس الثانوية على مستوى البلاد في الفصل الدراسي الثاني من العام القادم بالنسبة لطلاب رياض الأطفال، فإنهم يختبرون تعليم الذكاء الاصطناعي من خلال اللعب باستخدام الذكاء الاصطناعي وجمع الآراء مع الأصدقاء في الوقت نفسه تمشيا مع المنهج الدراسي المنقح، وقد تم أيضا إعداد خطة لتعزيز كفاءة المعلمين حيث ستقدم الحكومة برامج خاصة لإعادة تعليم الذكاء الاصطناعي لعدد 5 آلاف معلم حالي حتى عام 2025 ومثلما تعلم الأطفال في الماضي العزف على البيانو أو رياضة التيكوندو بشكل أساسي، أصبح التعليم باستخدام الذكاء الاصطناعي مثل البرمجة في هذه الأيام مادة أساسية تمشيا مع الأوقات المتغيرة.