وزارة البيئة الكورية تعقد اتفاق تعاون مشتركا مع المقاهي

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صرحت وزارة البيئة الكورية بأنها أبرمت اتفاقية عمل مؤخرا مع عدد من محلات الأطعمة السريعة والمقاهي تستهدف تفعيل استخدام الكوبات الشخصية ومتعددة الاستخدام وتقليل أنابيب الامتصاص البلاستيكية وغيرها من المنتجات المستخدمة مرة واحدة فقط. شارك في الاتفاقية خمسة عشر مقهى بما في ذلك ستاربكس، وأربعة مطاعم للأطعمة السريعة ومنظمة مجمتع مدني "مجتمع إعادة تدوير الموارد الطبيعية "، ووفقا للاتفاقية تعمل المقاهي التي يتم فيها استخدام الكثير من المنتجات المستخدمة مرة واحدة فقط وغيرها على تعزيز الرعاية الصحية مثل غسل وتطهير الكوبات متعددة الاستخدام بشكل كاف من أجل الحد من انتشار جائحة كورونا.

كما قررت إيلاء الأولوية على استخدام الكوبات متعددة الاستخدام والشخصية في داخل المقاهي وهي تقديم المشروبات إلى الكوبات الشخصية مع تقليل الاتصال بها بقدر الإمكان.

علاوة على ذلك اتفق الاطراف على بذل أقصى الجهود لتقليل أنابيب الامتصاص البلاستيكية وعصي التخليط التي لا يتم إدراجها حاليا في قائمة تقييد المنتجات المستخدمة مرة واحدة فقط، كما تسعى إلى إدخال منتجات بديلة بما في ذلك تغيير موادها إلى الورق وتغيير غطاءات الكوبات القائمة إلى غطاءات تسمح الشرب دون أنابيب الامتصاص كما قررت أيضا عدم تجهيز أنابيب الامتصاص وعصي التخليط البلاستيكية في المحلات بقدر الإمكان وتقديمها إلى العملاء فقط عندما يطلبونها، تنوي الوزارة الكورية دعم الجهات المخلصة في تنفيذ الاتفاقية من خلال توزيع الجوائز وغيرها.