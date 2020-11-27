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مع إطالة أزمة كورونا بدا يشعر الناس الآن بقيمة السفر اكثر من أي وقت مضى ويبدو أنهم بدأوا بنسيان الإحساس بإقلاع وصعود الطائرات والمشاعر التي يشعر بها في أماكن السفر، لهذا فقد طرح برنامج يسمح بالسفر السياحي إلى فوق جزيرة جيجو وبالرغم من أن الحياة اليومية والأسفار أصبحت غريبة بالنسبة للكثير لكن هناك بعض الطرق الجديدة التي تسمح بالتمتع بالأسفار باستمرار من معرض تحت شعار الأسفار إلى معرض لمعايشة وضع ذكريات الأسفار في زجاجات صغيرة.

الجدير بالذكر ان قاعة "طوك سوم뚝섬" لفن الرسم بالعاصمة سيول بدأت بتنظيم معرض بعنوان" دعونا نسافر" منذ السادس والعشرين من شهر سبتمبر، تجدر الاشارة الي ان مدخل القاعة مزود بمكبرات تصدر أصوات تشبه أصوات المfطارات مما يُشعر الزوار باجواء قيام الرحلات بالرغم من أن موضوع المعرض هو حول السفر وبيئة السفر على وجه التحديد لكن يمكن التعرف على هدف المعرض من خلال كلمة التقديم التي مفادها "أننا نتطلع إلى الترويح عنكم وأنتم مرهقون من الواقع الضيق والتعافي الصغير للكرة الأرضية المرهقة من تلوث البيئة".

تجدر الاشارة الي ان مدخل القاعة يأخذ شكل الطائرة بعد الحصول على التذاكر يوجد أول جناح يأخذ شكل الديكورات الداخلية للطائرات وعندما يدخل إليه يسمع إعلان مضيفة تقول "رحلة سعيدة وشكرا" من أهم مناطق التصوير في المعرض شباك يمكن من خلاله رؤية السماء ومقعد ناعم ومريح من خلال الشباك المقابل يمكن رؤية عدد من الرسوم التصويرية الجميلة للفنانة "بارك سو جي 박수지" التي تعبر عن بدء السفر ورفرفة القلب"، وعند الخروج من داخل الطائرة يمكن مشاهدة عدد من الأماكن المزينة بمفهوم أماكن السفر والأعمال الفنية التي تحمل الذكريات في أماكن السفر بحيث يتم استعراض عدد من الأعمال بما في ذلك الفيديوهات والصور الفوتوغرافية التي تم تصويرها في أماكن السفر ولوحة الرسم التي سجلت لحظة في أحد الحدائق العامة في وسط العاصمة باريس مما يمكن الزوار من معايشة مختلف تجارب الأسفار في مختلف أرجاء المعرض في عدد من مناطق التصوير والمزينات الصغيرة والتي تأخذ مناظر مختلف الدول بحيث يمكن للزوار التقاط الصور فيها مثلا، يتم توفير الألوان الخريفية الدافئة في إيطاليا أو إسبانيا، والأبواب والنوافذ الباستلية اللون في جنوب فرنسا مما يشعر الزوار بالحياة اليومية الهادئة والمطمئنة في أماكن السفر.

أما أحد اهم موضوعات المعرض هو رسالة حول "البيئة" فتتجلى في جناح آخر يتم فيه استعراض مختلف الأعمال الفنية التي تشكل سواحل وجزر مفعمة بالقمامات إلى جانب العبارات والصور التي تدل على تهالك أماكن السفر التي نشتاق إليها بتلوث البيئة يساعد هذا المعرض على إرضاء الرغبة في السفر ومراجعة أسباب الصعوبات في القيام بالسفر إلى جانب طرح أسئلة حول كيفية ألانشطة من أجل التمتع بالسفر في المستقبل، لابد من الاقرار ان هناك نقطة إيجابية لجائحة كورونا هي جعل الناس تراجع وتتأمل فيما كانت تقوم به كالعادة حتى الآن.