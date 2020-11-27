أمريكي يقدم طلبا للجوء الى كوريا خوفا من كورونا

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رجل أمريكي كان قد تقدم بطلب اللجوء إلى كوريا بعد أن وصل إليها هروبا من فيروس كورونا المستجد، وقد حصل على فرصة عمل أخيرا حيث يعمل هذا الرجل الذي لم يكن لديه مأوى بعد الوصول إلى كوريا على مدار عدة أشهر في أحد محلات تنظيف السيارات بسيول ويغادر مسكنه في مدينة سووان في الساعة السابعة صباحا بعد أن يعمل في المحل بسيول طوال اليوم يرجع إلى مسكنه في مدينة سووان في وقت متأخر من اليوم وتستغرق المسافة بين مسكنه ومحله أكثر من ثلاث ساعات لكنه قال إنه فاز بهذا العمل بعد البحث عن عمل على مدار حوالي أربعين يوما، طبقا لما قال القديس المسيحي "هونغ جو مين 홍주민 " الذي يدير مأوى للاجئين في مدينة سووان جاء هذا الأمريكي إلى البلاد بواسطة مطار إينتشون الدولي في شهر فبراير الماضي ويرجع السبب في مجيئه إلى أن موطنه أمريكا غير آمنة على الرجال السود وغير متحررة من جائحة كورونا، يعتقد أن كوريا ستكون آمنة باعتبارها الدولة الآسيوية الوحيدة التي سنت قانون اللاجئين ولكن قبل أن يحصل على نتيجة تفتيش لجوئه استنفدت أمواله ولكنه أصر على الإقامة في الشوارع قائلا إنه لن يعود إلى بلاده لهذا فقد مد القديس هونغ يد العود إليه حيث أقنعه بالبحث عن فرص العمل أولا، يقول إنه كان يعمل كشاعر في أمريكا على مدار ثمان سنوات وبعد أن وجد معيشته هناك لا تناسبه كشاعر، اختار التوجه إلى كوريا فقد بدأ هذا الرجل يعمل في محل للكباب يديره القديس هونغ باحثا عن فرصة عمل ولكنه لم يستطع الحصول عليها لمختلف الحجج بما فيها لون جلده وعدم تمكنه من اللغة الكورية ولكن أحد محالات تنظيف السيارات بسيول وافق على توظيفه، إنه يدرس اللغة الكورية وهو يعمل في المحل من أجل تعلم كيفية المعيشة في كوريا وفي السابق لم يحصل على موافقة مكتب الهجرة على لجوئه وكان من أسباب عدم الموافقة انعدام سبب التعرض للاضطهاد والخوف منه ولكن في اليوم التالي من حصوله على هذا القرار، أعاد التقدم بطلب اللجوء قال إنه سيقيم دعوى قضائية إدارية وغيرها إذا لم يحصل على الموافقة في إعادة التفتيش.