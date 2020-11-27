فرقة بي تي إس الكورية ضمن قائمة ترشيحات جوائز غرامي

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كشفت أكاديمة التسجيلات الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي عن قائمة المرشحين لجوائز غرامي لعام 2021 قبل حفل توزيع الجوائز الثالث والستين الذي سيُقام في شهر يناير القادم.

وشملت القائمة مفاجآت عديدة، كان من أهمها وجود فرقة "بي تي إس" الكورية ضمن فئة "أفضل أداء لفرقة أو ثنائي" عن أغنية "ديناميت" لتحقق بذلك إنجازا جديدا يضاف إلى سلسلة الأرقام التي حققتها منذ ظهورها على الساحة الغنائية.

وبهذا، أصبحت "بي تي إس" أول فرقة كورية يتم ترشيحها لجوائز "غرامي"، لتكتب صفحة جديدة في تاريخ أغاني البوب الكورية.

وكان بعض الفنانين الكوريين قد تم ترشيحهم لجوائز "غرامي" أو حصلوا عليها، لكن ذلك ظل مقتصرا على فئات الموسيقى الكلاسيكية والتقليدية فقط.

وقامت أكاديمية التسجيلات بالكشف عن أسماء المرشحين لجوائز "غرامي" للعام القادم حسب نتائج الجولة الأولى من التصويت التي جرت خلال الفترة من الثلاثين من سبتمبر وحتى الثاني عشر من أكتوبر، على الأغاني الصادرة خلال الفترة من الثلاثين من سبتمبر من العام الماضي وحتى الحادي والثلاثين من أغسطس من هذا العام.

وستجري الجولة الثانية والأخيرة من التصويت التي بدأت يوم السابع من نوفمبر الجاري، حتى الرابع من يناير من العام القادم لاختيار الفنانين الفائزين بجوائر "غرامي" في مختلف الفئات، بحيث يتم الإعلان عن أسماء الفائزين وتوزيع الجوائز عليهم في الحفل الذي سيقام يوم الحادي والثلاثين من يناير.

وقد تم الكشف عن أغنية "ديناميت" المرشحة لجائزة "غرامي" يوم الحادي والعشرين من أغسطس، والتي تصدرت قائمة "بيلبورد هوت 100" للألبومات المنفردة خلال 3 أسابيع متتالية، وظلت في مراكز عليا في القائمة.

وتعد فرقة "بي تي إس" أول فنان آسيوي يتم ترشيحه للفوز بجائزة "غرامي" في فئة أفضل فرقة أو ثنائي.

الجدير بالذكر أن مغنية السوبرانو الكورية "تشو سو مي" قد فازت بجائزة "غرامي" في فئة أفضل ألبوم كلاسكي في عام 1993 عن أغنية "امرأة بدون ظل" للملحن الألماني "ريتشارد شتراوس". كما فاز "هوانغ بيونغ جون" رئيس شركة "ساوند ميرور كوريا" بجائزة "غرامي" في فئة "أفضل تقنية للموسيقى الكلاسكية" عام 2012.

وفازت فرقة الجوقة الكورية "فينكس" أيضا بالجائزة مع فرقة الجوقة الأمريكية "كانساس سيتي" في فئة "أفضل أداء لجوقة" في عام 2016.