جيصُك غوت ماجي / تشونجي وانغ بون بوري / شيم تشونغ غوت

في الماضي، كانت مراسم الـ"غوت"، وهي طقوس شامانية تشبه الزار في الثقافة العربية، من أكثر المراسم شعبية بين الناس. فكان الموسيقيون والرهبان الشامانيون يعزفون الموسيقى ويغنون ويرقصون أثناء طقوس طرد الأرواح الشريرة أو إحياء ذكرى الموتى، مما كان يمثل متعة كبيرة للعامة. وحتى وقت قريب، كانت الشامانية وطقوسها ومراسمها المختلفة يُنظر إليها نظرة دونية، بوصفها صورة من الخرافات الشعبية لا أكثر، لكن السنوات الأخيرة شهدت تزايدًا مضطردًا بالثقافة الكورية التراثية الأصيلة، ومنها الغوت الشاماني. ويُعتقد أن الرقصات والأغاني الشامانية أثرت تأثيرًا كبيرًا في الموسيقى الشعبية التراثية الكورية. وسوف نستمع الآن إلى موسيقى مراسم الغوت التي اختيرت ضمن التراث الإنساني غير الملموس من قبل اليونسكو. وأول مقطوعاتنا اليوم هي جزء من "شيتكيم غوت 씻김굿"، وهي نوع من المراسم التطهيرية. وتؤدى هذه المراسم أثناء الطقوس الجنائزية للتخلص من الضغائن والذنوب التي ارتكبها الميت، حتى يستطيع أن يعبر إلى العالم الآخر بروح طاهرة نقية. ويبدأ هذا الغوت بشرح الراهبة الشامانية للآلهة المنزلية سبب أداء مراسم التطهير، وصلاتها من أجل الراحة والسلوى لأسرة الفقيد.

في جزيرة جيجو، يوجد ضريح مخصص للآلهة الحارسة في كل منطقة يدعى "بُن هيانغ دانغ". والـ"بُن هيانغ دانغ" الخاص بمنطقة "غون إيب دونغ" يُدعى "تشيل موري دانغ 칠머리당". ويعقد طقس خاص بهذا الضريح يحمل الاسم نفسه، وتعقد مراسم هذا الطقس في الشهر الثاني من العام القمري من أجل "يونغ دِنغ شين" إله الرياح. فأهل جزيرة جيجو من الصيادين أو الغواصات دائمًا ما يقلقون إذا قلت الرياح أكثر من اللازم أو اشتدت أكثر من اللازم، ولذلك لجأوا لعقد مراسم "تشيل موري دانغ غوت" كل عام حتى يصلهم القدر المناسب تمامًا من الرياح. وتتضمن المراسم الشامانية لجزيرة جيجو عدة نسخ مختلفة من أغنية "بون بوري 본풀이"، وهي أغنية تصف كيف أصبح أحد الآلهة حارسًا لمنزل معين، والأحداث التي مر بها ذلك الإله. ونسخة أغنية "بون بوري 본풀이" التي سوف نستمع إليها الآن هي بمثابة أسطورة لتفسير بدء العالم. فهي تحكي عن بداية العالم، وكيف نزل إله الأرض والسماء إلى عالم الإنسان، وقابلا امرأة أنجبا منها توأمًا، أصبح أحدهما إلهًا للعالم الحالي، والآخر إلهًا للعالم الآخر، أو عالم ما بعد الموت.

"بيول شين غوت 별신굿" من الطقوس الشامانية التي كانت تقام مرة كل عامين أو ثلاثة في القرى الواقعة على الساحل الشرقي، بدءًا من "كوصُنغ" في مقاطعة كانغ-وون وحتى "بوسان". وكان ضريح القرية –الذي يطلق عليه أهل جيجو "بُن هيانغ دانغ"- يدعى "غول ميغي دانغ 골매기당" في هذه المناطق، ولهذا تُدعى المراسم الشامانية الخاصة بها "غول ميغي دانغ غوت". وكانت مراسم "غول ميغي دانغ غوت" تتضمن ألعابًا متعددة، وعروضًا فنية واستعراضية متنوعة، مما جعله أقرب إلى المهرجان منه إلى المراسم الجنائزية. كما كان الموسيقيون يستخدمون الآلات الإيقاعية مثل الطبول المختلفة لمصاحبة المراسم الشامانية التي تقوم بها الكاهنة، مما جعلها تكتسب طابعًا مرحًا. وآخر مقطوعاتنا اليوم هي "شيم تشونغ غوت 심청굿"، وهي قصة شيم-تشونغ تحكى بلهجة أهل المنطقة. وكانت شيم-تشونغ قد عرضت أن تضحي بنفسها لإله البحر مقابل كمية كبيرة من الأرز لوالدها الضرير. وقد قفزت في البحر، لتهدئ الأمواج الثائرة. وتطيب هذه الأغنية خاطر روح "شيم-تشونغ" الشجاعة، وتصلي ألا يفقد المزيد من الناس نعمة البصر مثل والدها الضرير.





الحلقات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- "جيصُك غوت ماجي 제석굿맞이"، ضمن "جيندو شيتكيم غوت 진도씻김굿" غناء "كيم ديه-رييه" وآخرين..

- "تشونجي وانغ بون بوري 천지왕본풀이" غناء "كيم يون-سو".

- أغنية "شيم تشونغ غوت 심청굿" غناء "كيم يونغ-سوك".