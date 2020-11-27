بي تي إس تفوز بجائزتين في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية

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فازت فرقة "بي تي إس" بجائزتين في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية 2020 في فئة الثنائي أو المجموعة المفضلة في بوبروك للسنة الثانية على التوالي، وفي أفضل فنان اجتماعي للسنة الثالثة على التوالي، حيث أقيم الحفل في مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلس يوم الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري.

وكان المرشحون الآخرون الذين تنافسوا على الفوز بجائزة الثنائي أو المجموعة المفضلة في بوببوك، هم جوناس برذرز، ومارون 5.

وقدمت الفرقة أول عرض ملتفز لأغنيتها الجديدة بعنوان "لايف غوز أون" في حفل توزيع الجوائز.