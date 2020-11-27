ستري كيدز تقيم حفلا غنائيا افتراضيا

رسل عبد الوهاب: تعلمت الكثير من الأشياء الرائعة من الدراما الكورية
2020-11-27
#أخبار الساحة الفنية l 2020-11-30
أقامت فرقة "ستريي كيدز" الشبابية حفلها الغنائي الأول الافتراضي يوم الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، حيث تم بثه عبر قناة "بيوند لايف" على موقع "نيفر" للبحث.
وكانت الفرقة قد خططت لإطلاق جولتها العالمية في شهر نوفمبر، لكن تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا.
2020-11-27
2020-11-27
2020-11-27
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